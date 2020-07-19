увидеть magic в вкладке истории в MT4

Новый комментарий
 

Здравствуйте! 

В MT4 это реально? 

В сборке 1262 от 11 февраля - нет его

 
Nikolai Karetnikov:

Здравствуйте! 

В MT4 это реально? 

В сборке 1262 от 11 февраля - нет его

когда подводишь курсор мышки к ордеру, тоже не всплывает надпись с магиком?
 
Renat Akhtyamov:
когда подводишь курсор мышки к ордеру, тоже не всплывает надпись с магиком?

всплывает ticket 

может быть это потому, что сам magic не был установлен в этом примере

Но хотелось бы увидеть в списке, т.к. нужно провести сравнение по этому параметру

 
Nikolai Karetnikov:

всплывает ticket 

может быть это потому, что сам magic не был установлен в этом примере

Но хотелось бы увидеть в списке, т.к. нужно провести сравнение по этому параметру

всплывет магик, если он будет

кажись так достаточно давно уже, возможно с самого начала

просите сразу сортировку по этому столбцу, если добавят ;)
 
Renat Akhtyamov:

всплывет магик, если он будет

кажись так достаточно давно уже, возможно с самого начала

просите сразу сортировку по этому столбцу, если добавят ;)
))))
Ясно, спасибо 
Новый комментарий