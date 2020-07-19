увидеть magic в вкладке истории в MT4
Nikolai Karetnikov:когда подводишь курсор мышки к ордеру, тоже не всплывает надпись с магиком?
Здравствуйте!
В MT4 это реально?
В сборке 1262 от 11 февраля - нет его
Renat Akhtyamov:
когда подводишь курсор мышки к ордеру, тоже не всплывает надпись с магиком?
когда подводишь курсор мышки к ордеру, тоже не всплывает надпись с магиком?
всплывает ticket
может быть это потому, что сам magic не был установлен в этом примере
Но хотелось бы увидеть в списке, т.к. нужно провести сравнение по этому параметру
Nikolai Karetnikov:
всплывает ticket
может быть это потому, что сам magic не был установлен в этом примере
Но хотелось бы увидеть в списке, т.к. нужно провести сравнение по этому параметру
всплывет магик, если он будет
кажись так достаточно давно уже, возможно с самого начала
Renat Akhtyamov:))))
кажись так достаточно давно уже, возможно с самого началапросите сразу сортировку по этому столбцу, если добавят ;)
всплывет магик, если он будет
кажись так достаточно давно уже, возможно с самого начала
Ясно, спасибо
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Здравствуйте!
В MT4 это реально?
В сборке 1262 от 11 февраля - нет его