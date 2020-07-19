ID сигнала в ордере\позиции

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Доброго дня! 

В советнике около 20 различных сигналов на вход в рынок. При тестировании некоторые из них генерируют неприятные убытки. 

Задача: втиснуть ID родительского сигнала в ордер\позицию для последующего анализа.

В данный момент рассматриваю вариант с фиксацией времени сделки или ее ticket'a во внешнем файле и сопоставлением результирующего отчета, но хотелось бы без записи в файлы. Реально?

Совершение сделок - Торговые операции - Справка по MetaTrader 5
Совершение сделок - Торговые операции - Справка по MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Торговая деятельность в платформе связана с формированием и отсылкой рыночных и отложенных ордеров для исполнения брокером, а также с управлением текущими позициями путем их модификации или закрытия. Платформа позволяет удобно просматривать торговую историю на счете, настраивать оповещения о событиях на рынке и многое другое. Открытие позиций...
 
Nikolai Karetnikov:

Доброго дня! 

В советнике около 20 различных сигналов на вход в рынок. При тестировании некоторые из них генерируют значительные убытки. 

Задача: втиснуть ID родительского сигнала в ордер\позицию 

В данный момент рассматриваю вариант с фиксацией времени сделки или ее ticket'a во внешнем файле и сопоставлением результирующего отчета, но хотелось бы без записи в файлы. Реально?

Почему бы не использовать разные Magic number для каждой стратегии? Вроде самый оптимальный вариант.

 
Vladimir Karputov:

Почему бы не использовать разные Magic number для каждой стратегии? Вроде самый оптимальный вариант.

так magic не виден в отчете, нет?

 
Nikolai Karetnikov:

так magic не виден в отчете, нет?

Окно 'ToolBox', вкладка 'History' - просто включите столбец 'Magic'


 
Vladimir Karputov:

Окно 'ToolBox', вкладка 'History' - просто включите столбец 'Magic'


Отлично

Спасибо!

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