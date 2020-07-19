ID сигнала в ордере\позиции
Доброго дня!
В советнике около 20 различных сигналов на вход в рынок. При тестировании некоторые из них генерируют значительные убытки.
Задача: втиснуть ID родительского сигнала в ордер\позицию
В данный момент рассматриваю вариант с фиксацией времени сделки или ее ticket'a во внешнем файле и сопоставлением результирующего отчета, но хотелось бы без записи в файлы. Реально?
Почему бы не использовать разные Magic number для каждой стратегии? Вроде самый оптимальный вариант.
Почему бы не использовать разные Magic number для каждой стратегии? Вроде самый оптимальный вариант.
так magic не виден в отчете, нет?
так magic не виден в отчете, нет?
Окно 'ToolBox', вкладка 'History' - просто включите столбец 'Magic'
Окно 'ToolBox', вкладка 'History' - просто включите столбец 'Magic'
Отлично
Спасибо!
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Доброго дня!
В советнике около 20 различных сигналов на вход в рынок. При тестировании некоторые из них генерируют неприятные убытки.
Задача: втиснуть ID родительского сигнала в ордер\позицию для последующего анализа.
В данный момент рассматриваю вариант с фиксацией времени сделки или ее ticket'a во внешнем файле и сопоставлением результирующего отчета, но хотелось бы без записи в файлы. Реально?