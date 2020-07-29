#resource
Опишу проблему подробнее:
есть индикатор который я пробую подключить к сову, если я делаю это так:
#resource "\\Indicators\\4_TF_Mod.ex4" double TF_4(int mode,int shift) { double res=0; res=NormalizeDouble(iCustom(Symbol(),PERIOD_CURRENT,"::Indicators\\4_TF_Mod.ex4",TimeFrame1,TimeFrame2,TimeFrame3,TimeFrame4,MaMethod1,MaPeriod1, MaMethod2,MaPeriod2,UseHAHighLow,"",0,clrDarkGray,5,1.5,false,3,true,false,false,true, 0,1,clrLime,clrRed,History1,mode,shift),_Digits); return(res); }
получается не соответствие параметров, вот:
а вот если подключаю так:
double TF_4(int mode,int shift) { double res=0; res=NormalizeDouble(iCustom(Symbol(),PERIOD_CURRENT,"4_TF_Mod",TimeFrame1,TimeFrame2,TimeFrame3,TimeFrame4,MaMethod1,MaPeriod1, MaMethod2,MaPeriod2,UseHAHighLow,"",0,clrDarkGray,5,1.5,false,3,true,false,false,true, 0,1,clrLime,clrRed,History1,mode,shift),_Digits); return(res); }
Все работает правильно:
Все работает правильно:
Где-же правильно? Последние красные стрелки разве не видно? И всё что после них…
Где-же правильно? Последние красные стрелки разве не видно? И всё что после них…
Ну да, согласен, не идеально, но так или иначе гораздо ближе к истине! Я не могу понять почему вообще появляются эти различия? Как в первом варианте так и во втором...
Ну да, согласен, не идеально, но так или иначе гораздо ближе к истине! Я не могу понять почему вообще появляются эти различия? Как в первом варианте так и во втором...
Бесплатный совет: Если что-то начинаете экспериментировать, то сначала возьмите что-то попроще. В частном случае какой-то индикатор типа МА или MACD, добейтесь одинаковых результатов, а потом пробуйте со своим мультиТФ индикатором.
Бесплатный совет: Если что-то начинаете экспериментировать, то сначала возьмите что-то попроще. В частном случае какой-то индикатор типа МА или MACD, добейтесь одинаковых результатов, а потом пробуйте со своим мультиТФ индикатором.
У меня есть опыт работы с МА и MACD, там все четко... Лучше дайте бесплатный совет где "рыть"... Индикатор кривой?.. Или подключение не правильное? Уже пробовал без параметров подключать - один х..н не получается...
У меня есть опыт работы с МА и MACD, там все четко...
Опыт подключения индикатора ресурсом?
Опыт подключения индикатора ресурсом?
Именно...
Вывод напрашивается сам. И подтверждение этому картинка снизу, где «Все работает правильно:»
Вывод напрашивается сам. И подтверждение этому картинка снизу, где «Все работает правильно:»
ладно, спасибо.
Порядок и тип параметров правильный?
Похоже на кривой индикатор, хорошо бы проверить на другом кастумном.
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