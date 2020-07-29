#resource

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Привет, подскажите есть ли какое ограничение на количество подключенных индикаторов через #resource?

 

Опишу проблему подробнее:

есть индикатор который я пробую подключить к сову, если я делаю это так:

#resource "\\Indicators\\4_TF_Mod.ex4"

double TF_4(int mode,int shift)
{
   double res=0;
   res=NormalizeDouble(iCustom(Symbol(),PERIOD_CURRENT,"::Indicators\\4_TF_Mod.ex4",TimeFrame1,TimeFrame2,TimeFrame3,TimeFrame4,MaMethod1,MaPeriod1,
                               MaMethod2,MaPeriod2,UseHAHighLow,"",0,clrDarkGray,5,1.5,false,3,true,false,false,true,
                               0,1,clrLime,clrRed,History1,mode,shift),_Digits);
   return(res);
}

получается не соответствие параметров, вот:

а вот если подключаю так:

double TF_4(int mode,int shift)
{
   double res=0;
   res=NormalizeDouble(iCustom(Symbol(),PERIOD_CURRENT,"4_TF_Mod",TimeFrame1,TimeFrame2,TimeFrame3,TimeFrame4,MaMethod1,MaPeriod1,
                               MaMethod2,MaPeriod2,UseHAHighLow,"",0,clrDarkGray,5,1.5,false,3,true,false,false,true,
                               0,1,clrLime,clrRed,History1,mode,shift),_Digits);
   return(res);
}

Все работает правильно:


 
Maksim Neimerik:

Все работает правильно:

Где-же правильно? Последние красные стрелки разве не видно? И всё что после них…

 
Alexey Viktorov:

Где-же правильно? Последние красные стрелки разве не видно? И всё что после них…

Ну да, согласен, не идеально, но так или иначе гораздо ближе к истине! Я не могу понять почему вообще появляются эти различия? Как в первом варианте так и во втором...

 
Maksim Neimerik:

Ну да, согласен, не идеально, но так или иначе гораздо ближе к истине! Я не могу понять почему вообще появляются эти различия? Как в первом варианте так и во втором...

Бесплатный совет: Если что-то начинаете экспериментировать, то сначала возьмите что-то попроще. В частном случае какой-то индикатор типа МА или MACD, добейтесь одинаковых результатов, а потом пробуйте со своим мультиТФ индикатором.

 
Alexey Viktorov:

Бесплатный совет: Если что-то начинаете экспериментировать, то сначала возьмите что-то попроще. В частном случае какой-то индикатор типа МА или MACD, добейтесь одинаковых результатов, а потом пробуйте со своим мультиТФ индикатором.

У меня есть опыт работы с МА и MACD, там все четко... Лучше дайте бесплатный совет где "рыть"... Индикатор кривой?.. Или подключение не правильное? Уже пробовал без параметров подключать - один х..н не получается...

 
Maksim Neimerik:

У меня есть опыт работы с МА и MACD, там все четко...

Опыт подключения индикатора ресурсом?

 
Alexey Viktorov:

Опыт подключения индикатора ресурсом?

Именно...
Раньше и проблем-то особо не возникало, подключил и все работает правильно, так что причин углубляться в вопрос не было а сейчас появились...
 
Maksim Neimerik:
Именно...

Вывод напрашивается сам. И подтверждение этому картинка снизу, где «Все работает правильно:»

 
Alexey Viktorov:

Вывод напрашивается сам. И подтверждение этому картинка снизу, где «Все работает правильно:»

ладно, спасибо.

 

Порядок и тип параметров правильный?

Похоже на кривой индикатор, хорошо бы проверить на другом кастумном.

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