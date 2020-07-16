MT5 терминал перестал запускаться на Windows Server 2019
Некоторое время назад (месяц назад или меньше) сделали MetaEditor для МТ4 и отдельный для МТ5.
Потом было много постов с тестами и ответами и так далее, и было несколько бета версий МТ5.
Если короче, то я бы поступил так:
деинсталлировал бы МТ5 и инсталлировал заново со ссылки внизу Скачать MetaTrader 5 и обновился бы до последней беты.
У меня, например, сейчас такая -
Добрый день! У меня тоже проблема после обновления.
Игорь Бердичевский:Это в прошлых билдах уже было исправлено.
Добрый день! У меня тоже проблема после обновления.
Обновитесь до свежей бета ветсии, или см мой пост выше.
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Обновился 12.07.20.
Последний раз терминал запускался 14.07.20.
Сегодня при запуске терминала просто ничего не происходит.
Запускается metaeditor. При попытке запустить отладки на исторических данных в журнал metaeditor приходит запись client terminal is not found.
Скрин ошибки в журнале metaeditor