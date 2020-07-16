Не могу скачать в терминале оплаченный продукт

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Здравствуйте, подскажите пожалуйста почему не могу скачать в терминале оплаченный продукт?
Файлы:
Screenshot_8.png  27 kb
 

Наиболее распространенные ошибки (что надо проверить) -

Удостовериться -

  • что на вашем компьютере установлена последняя версия Internet Explorer (у меня версия 11);
  • что вы используете последнюю версию Metatrader,
  • что вы логинитесь во вкладку  Сообщество в Метатрейдере, используя свой логин (meskalin), а не ваш адрес электронной почты.


После этого - посмотрите логи/Journal чтобы удостовериться, что не выскакивает ошибка -


 
Sergey Golubev:

Наиболее распространенные ошибки (что надо проверить) -

Удостовериться -

  • что на вашем компьютере установлена последняя версия Internet Explorer (у меня версия 11);
  • что вы используете последнюю версию Metatrader,
  • что вы логинитесь во вкладку  Сообщество в Метатрейдере, используя свой логин (meskalin), а не ваш адрес электронной почты.


После этого - посмотрите логи/Journal чтобы удостовериться, что не выскакивает ошибка -


а возможно ли такое , что после того как один раз скачал эта кнопка просто не показывается повторно? сейчас советник работает отлично, но кнопки скачать уже нет 

Файлы:
Screenshot_10.png  220 kb
Screenshot_11.png  169 kb
 
meskalin:

а возможно ли такое , что после того как один раз скачал эта кнопка просто не показывается повторно? сейчас советник работает отлично, но кнопки скачать уже нет 

Эксперт скачан. Поэтому повторно его в данный терминал скачать уже нельзя.

 
Vladimir Karputov:

Эксперт скачан. Поэтому повторно его в данный терминал скачать уже нельзя.

спасибо вам большое за помощь 

 

Это что, хитрый коммерческий прием ?

Во первых все мои покупатели по всем вопросам обращаются ко мне, а не задают такие вопросы на форуме.

А модераторы делают вид, как будто не замечают что автор темы на скриншоте рекламирует (может быть) свой продукт.

 
Petros Shatakhtsyan:

Это что, хитрый коммерческий прием ?

Во первых все мои покупатели по всем вопросам обращаются ко мне, а не задают такие вопросы на форуме.

А модераторы делают вид, как будто не замечают что автор темы на скриншоте рекламирует (может быть) свой продукт.

Нет.
Просто топики на тему "заплатил, но не могу скачать продукт" - одни из самых распространенных, например в англ части (уже с утра отвечал на такие две или три ветки сегодня утром, вчера - тоже ветки ..).
Здесь тоже таких вопросов много.
И мало кто дает хоть какие-то тех данные для ответов, то есть, иногда даже не указывают какой Метатрейдер, ни логов авторизации (ошибка или не ошибка), ничего ..
Поэтому все и выглядит как промоушен.

Наиболее распространенная ошибка сейчас - пользователи логинятся во вкладку Сообщество не логином, а своим имейлом.
Раньше наиболее распространенная ошибка - это не обновляют Internet Explorer.

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Насчет названия продукта на картинке - вы правы: сейчас отредактирую первый пост (замажу название продукта на его картинке).

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