Не могу скачать в терминале оплаченный продукт
Наиболее распространенные ошибки (что надо проверить) -
Удостовериться -
- что на вашем компьютере установлена последняя версия Internet Explorer (у меня версия 11);
- что вы используете последнюю версию Metatrader,
- что вы логинитесь во вкладку Сообщество в Метатрейдере, используя свой логин (meskalin), а не ваш адрес электронной почты.
После этого - посмотрите логи/Journal чтобы удостовериться, что не выскакивает ошибка -
Наиболее распространенные ошибки (что надо проверить) -
Удостовериться -
- что на вашем компьютере установлена последняя версия Internet Explorer (у меня версия 11);
- что вы используете последнюю версию Metatrader,
- что вы логинитесь во вкладку Сообщество в Метатрейдере, используя свой логин (meskalin), а не ваш адрес электронной почты.
После этого - посмотрите логи/Journal чтобы удостовериться, что не выскакивает ошибка -
а возможно ли такое , что после того как один раз скачал эта кнопка просто не показывается повторно? сейчас советник работает отлично, но кнопки скачать уже нет
а возможно ли такое , что после того как один раз скачал эта кнопка просто не показывается повторно? сейчас советник работает отлично, но кнопки скачать уже нет
Эксперт скачан. Поэтому повторно его в данный терминал скачать уже нельзя.
Эксперт скачан. Поэтому повторно его в данный терминал скачать уже нельзя.
спасибо вам большое за помощь
Это что, хитрый коммерческий прием ?
Во первых все мои покупатели по всем вопросам обращаются ко мне, а не задают такие вопросы на форуме.
А модераторы делают вид, как будто не замечают что автор темы на скриншоте рекламирует (может быть) свой продукт.
Это что, хитрый коммерческий прием ?
Во первых все мои покупатели по всем вопросам обращаются ко мне, а не задают такие вопросы на форуме.
А модераторы делают вид, как будто не замечают что автор темы на скриншоте рекламирует (может быть) свой продукт.
Нет.
Просто топики на тему "заплатил, но не могу скачать продукт" - одни из самых распространенных, например в англ части (уже с утра отвечал на такие две или три ветки сегодня утром, вчера - тоже ветки ..).
Здесь тоже таких вопросов много.
И мало кто дает хоть какие-то тех данные для ответов, то есть, иногда даже не указывают какой Метатрейдер, ни логов авторизации (ошибка или не ошибка), ничего ..
Поэтому все и выглядит как промоушен.
Наиболее распространенная ошибка сейчас - пользователи логинятся во вкладку Сообщество не логином, а своим имейлом.
Раньше наиболее распространенная ошибка - это не обновляют Internet Explorer.
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Насчет названия продукта на картинке - вы правы: сейчас отредактирую первый пост (замажу название продукта на его картинке).
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