Как установить MT5 ?

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После полного удаления программы не могу заново установить . 

Просто включив компьютер я не обнаружил ярлык программы начал искать не нашел решил переустановить , теперь вовсе не устанавливается , пишет:

" Что-то пошло не так, попробуйте установить позже"

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Попробуйте удалить папки:

C:\ProgramData\MetaQuotes

C:\Users\Пользователь\AppData\Roaming\MetaQuotes (предварительно скопируйте папку Terminal)

можно реестр почистить, хотя...

 
Aleksei Stepanenko:

Попробуйте удалить папки:

C:\ProgramData\MetaQuotes

C:\Users\Пользователь\AppData\Roaming\MetaQuotes (предварительно скопируйте папку Terminal)

можно реестр почистить, хотя...

Зачем её копировать?

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Может далеко не у всех так, но я работаю через RDP, и там лежат все файлы терминала (индикаторы, советники). Наверное при простой работе они лежат в Program Files.


 
Aleksei Stepanenko:

Может далеко не у всех так, но я работаю через RDP, и там лежат все файлы терминала (индикаторы, советники). Наверное при простой работе они лежат в Program Files.


Нет, там у всех кто работает без ключа /portable

Но зачем копировать папку "Terminal" если при установке МТ создаётся новая папка и в неё все подпапки и файлы я не понял.

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Так я предложил всё снести, а вдруг индикаторы там полезные остались от прошлого терминала.
 
Aleksei Stepanenko:
Так я предложил всё снести, а вдруг индикаторы там полезные остались от прошлого терминала.

«Ну тады oй»

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Сам не знаю, поможет ли

 

Альтернативный способ установки терминала https://www.mql5.com/ru/forum/219487/page3#comment_6043428

Файл Terminal64.exe можно найти в архиве Андрея.

Установка МТ5 - требует настройки прокси-сервера.
Установка МТ5 - требует настройки прокси-сервера.
  • 2017.11.11
  • www.mql5.com
Ситуация такая: устанавливаю на ноутбук МТ5. Win7, 32 бит, делал это уже на этом ноуте 100 раз - все было без проблем...
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