Как установить MT5 ?
Попробуйте удалить папки:
C:\ProgramData\MetaQuotes
C:\Users\Пользователь\AppData\Roaming\MetaQuotes (предварительно скопируйте папку Terminal)
можно реестр почистить, хотя...
Попробуйте удалить папки:
C:\ProgramData\MetaQuotes
C:\Users\Пользователь\AppData\Roaming\MetaQuotes (предварительно скопируйте папку Terminal)
можно реестр почистить, хотя...
Зачем её копировать?
Может далеко не у всех так, но я работаю через RDP, и там лежат все файлы терминала (индикаторы, советники). Наверное при простой работе они лежат в Program Files.
Может далеко не у всех так, но я работаю через RDP, и там лежат все файлы терминала (индикаторы, советники). Наверное при простой работе они лежат в Program Files.
Нет, там у всех кто работает без ключа /portable
Но зачем копировать папку "Terminal" если при установке МТ создаётся новая папка и в неё все подпапки и файлы я не понял.
Так я предложил всё снести, а вдруг индикаторы там полезные остались от прошлого терминала.
«Ну тады oй»
Сам не знаю, поможет ли
Альтернативный способ установки терминала https://www.mql5.com/ru/forum/219487/page3#comment_6043428
Файл Terminal64.exe можно найти в архиве Андрея.
- 2017.11.11
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После полного удаления программы не могу заново установить .
Просто включив компьютер я не обнаружил ярлык программы начал искать не нашел решил переустановить , теперь вовсе не устанавливается , пишет:
" Что-то пошло не так, попробуйте установить позже"