Почему спрятали вкладки VPS и Форум?
Постараемся переформатировать меню чтобы влезло
Renat Fatkhullin:
Постараемся переформатировать меню чтобы влезло
Постараемся переформатировать меню чтобы влезло
Спасибо!
Aleksei Stepanenko:
Ответ
Ответ
Вопрос @Aleksei Stepanenko : как вы убрали баннер? Это какой-то блокировщик рекламы?
Internet Explorer 11
Прикольно, да. Edge, Opera, Chrome, Slimjet с разными примочками режут только картинку, оставляют пустое место. Голый IE и места не оставляет
Александр, Adblock Plus не пробовали?
Пробовал
Вряд ли это IE так крут, просто Метаквоты для него прописали стиль без <!-- MQL5.com Main Banner --> Он жеж используется для доставки контента в терминал
Alexander Puzanov:
Пробовал
Вряд ли это IE так крут, просто Метаквоты для него прописали стиль без <!-- MQL5.com Main Banner --> Он жеж используется для доставки контента в терминал
Вообще, IE - это утилита для скачивания браузера :)
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