Почему спрятали вкладки VPS и Форум?

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Постараемся переформатировать меню чтобы влезло 
 
Renat Fatkhullin:
Постараемся переформатировать меню чтобы влезло 

Спасибо!

 
Aleksei Stepanenko:

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Вопрос @Aleksei Stepanenko : как вы убрали баннер? Это какой-то блокировщик рекламы?

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Internet Explorer 11 
 
Прикольно, да. Edge, Opera, Chrome, Slimjet с разными примочками режут только картинку, оставляют пустое место. Голый IE и места не оставляет
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Александр, Adblock Plus не пробовали?
 
Пробовал


Вряд ли это IE так крут, просто Метаквоты для него прописали стиль без <!-- MQL5.com Main Banner --> Он жеж используется для доставки контента в терминал

 
Alexander Puzanov:
Пробовал


Вряд ли это IE так крут, просто Метаквоты для него прописали стиль без <!-- MQL5.com Main Banner --> Он жеж используется для доставки контента в терминал

Вообще, IE - это утилита для скачивания браузера :)

 

Китайцам проще, у них всё помещается, даже запас есть ))

fk

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