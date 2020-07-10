Неправильный показатель просадки в торговом сигнале
Oleksandr Greliuk:
В статистике по торговому сигналу, отображена максимальная просадка 27.4% , что не совсем верно. Если посмотреть на графики "Средства" и "Просадка", там указанных значений не наблюдаеться. Максимальное значение по графикам ~16%
Также не наблюдалась просадка в 27% в самом терминале MT5.
Как исправить? Сигнал тут https://www.mql5.com/ru/signals/652465#!tab=account
Как исправить: перейти в сигнал, навести мышку на Максимальную просадку и прочитать:
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В статистике по торговому сигналу, отображена максимальная просадка 27.4% , что не совсем верно. Если посмотреть на графики "Средства" и "Просадка", там указанных значений не наблюдаеться. Максимальное значение по графикам ~16%
Также не наблюдалась просадка в 27% в самом терминале MT5.
Как исправить? Сигнал тут https://www.mql5.com/ru/signals/652465#!tab=account