Неправильный показатель просадки в торговом сигнале

Новый комментарий
 

В статистике по торговому сигналу, отображена максимальная просадка 27.4% , что не совсем верно. Если посмотреть на графики "Средства" и "Просадка", там указанных значений не наблюдаеться. Максимальное значение по графикам ~16%

Также не наблюдалась просадка в 27% в самом терминале MT5.

Как исправить? Сигнал тут  https://www.mql5.com/ru/signals/652465#!tab=account

Торговые сигналы для MetaTrader 5: Spark MT5
Торговые сигналы для MetaTrader 5: Spark MT5
  • www.mql5.com
Символ Сделки Sell Buy Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips Точечные графики распределения MFE и MAE Для каждой открытой позиции в течение ее жизни записываются значения максимальной прибыли ( MFE ) и максимального убытка ( MAE ). Эти показатели дополнительно характеризуют...
 
Oleksandr Greliuk:

В статистике по торговому сигналу, отображена максимальная просадка 27.4% , что не совсем верно. Если посмотреть на графики "Средства" и "Просадка", там указанных значений не наблюдаеться. Максимальное значение по графикам ~16%

Также не наблюдалась просадка в 27% в самом терминале MT5.

Как исправить? Сигнал тут  https://www.mql5.com/ru/signals/652465#!tab=account

Как исправить: перейти в сигнал, навести мышку на Максимальную просадку и прочитать:


Новый комментарий