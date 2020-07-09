Лог файлы компьютера.
Evgeniy Chumakov:
Ищите такое.
Ищите такое.
Спасибо, попробую разобраться.
Не получилось разобраться. Например, я не понимаю в какое время был выход из системы пользователя. Догадка есть что я вошёл в систему пользователя в 10:44:44 (Winlogon) так как 10:45 я уже запускал заново MT4, но когда был выход - не понятно как искать. Знаю что выход был в между 09:00 и 10:44:44, но причина и время выхода не ясна.
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Может кто больше разбирается в компьютерах подскажите где смотреть какие-то лог файлы из за чего закрылись все платформа и был выход из системы пользователя? Дело в том что я один компьютер использую для MT4 и он работает 24/7. Подключаюсь через RDP. Ну и два дня подряд был выход из системы пользователя, хотя компьютер не выключался. Где посмотреть из за чего такой выход? Windows 7 SP1 64-bit.