Скрипты: Скрипты выставляют Stop и Limit ордера
Установил в папку эксперт,переношу на график но ничего не происходит.Что я не так делаю? Спасибо
sergiskinvest:
Установил в папку эксперт,переношу на график но ничего не происходит.Что я не так делаю? Спасибо
Установил в папку эксперт,переношу на график но ничего не происходит.Что я не так делаю? Спасибо
Вероятно Вы неправильно устанавливаете (например не в папку Каталога данных в Appdata). И ещё - это скрипт, поэтому установка должна идти в папку со скриптами. Лучше выполните установку из MetaEditora. Найдите скрипты по дате публикации 2014.07.22
Затем на названии скрипта правый клик мышки и выбрать пункт "Загрузить". После загрузки скомпилировать.
это скрипт, копировать в папку скриптов и перезапустить терминал (или скомпилировать). Не забыть включить автоторговлю. Далее перетаскиваем скрипт на график.
Скопировал скрипты в папку скриптов в MQL4 и перезапустил платформу, скрипты в терминале вижу, но они не устанавливаются((
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Скрипты выставляют Stop и Limit ордера:
Автор: vav