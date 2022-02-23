Скрипты: Скрипты выставляют Stop и Limit ордера

Новый комментарий
 

Скрипты выставляют Stop и Limit ордера:

Скрипты выставляют Stop и Limit ордера с расчетом StopLoss и TakeProfit и объема позиции.

Автор: vav

 
Установил в папку эксперт,переношу на график но ничего не происходит.Что я не так делаю? Спасибо
 
sergiskinvest:
Установил в папку эксперт,переношу на график но ничего не происходит.Что я не так делаю? Спасибо

Вероятно Вы неправильно устанавливаете (например не в папку Каталога данных в Appdata). И ещё - это скрипт, поэтому установка должна идти в папку со скриптами. Лучше выполните установку из MetaEditora. Найдите скрипты по дате публикации 2014.07.22

1 

Затем на названии скрипта правый клик мышки и выбрать пункт "Загрузить". После загрузки скомпилировать.

 
это скрипт, копировать в папку скриптов и перезапустить терминал (или скомпилировать). Не забыть включить автоторговлю. Далее перетаскиваем скрипт на график. 
 
Скопировал скрипты в папку скриптов в MQL4 и перезапустил платформу, скрипты в терминале вижу, но они не устанавливаются((
Новый комментарий