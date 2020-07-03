Sberp sber
Прикупить хочу лотов 400 , где то на 800 тыс руб.
Или подождать ?
В октябре отсечка по дивидендам, если ждать то максимум до августа-сентября. Если посмотреть техническую картинку то видно, что сбер почти весь июнь в диапазоне ходит с поддержкой где то в районе 200 руб.
Прикупить хочу лотов 400 , где то на 800 тыс руб.
Или подождать ?
что то ртс пока падает
что то ртс пока падает
Да, тоже смотрю ..
В октябре отсечка по дивидендам, если ждать то максимум до августа-сентября. Если посмотреть техническую картинку то видно, что сбер почти весь июнь в диапазоне ходит с поддержкой где то в районе 200 руб.
В короткую планирую зайти, на ближние цели. Пока в диапазоне болтает.
Перед октябрём ещё войти уже под дивы.
Если после дивов геп не пробъет , в 21 году усреднить ещё на 900 - 1200 лотов.Наверно можно начать на уровнях 200 потом -197 - до 184
В октябре отсечка по дивидендам, если ждать то максимум до августа-сентября. Если посмотреть техническую картинку то видно, что сбер почти весь июнь в диапазоне ходит с поддержкой где то в районе 200 руб.
??https://place.moex.com/useful/dividendy-sberbanka-razmery-kak-poluchit?list=dividendy
Собрание акционеров, на котором планировалось утвердить рекомендации набсовета, должно было пройти в апреле, а закрытие реестра – в мае. Однако из-за пандемии коронавируса компания перенесла ГОСА и дату отсечки. Акционеры утвердят решение по дивидендам 26 июня, дата закрытия реестра перенесена на 16 июля. Это значит, что для получения дивидендов за 2019 год необходимо купить акции не позднее 14 июля.
- place.moex.com
??https://place.moex.com/useful/dividendy-sberbanka-razmery-kak-poluchit?list=dividendy
Собрание акционеров, на котором планировалось утвердить рекомендации набсовета, должно было пройти в апреле, а закрытие реестра – в мае. Однако из-за пандемии коронавируса компания перенесла ГОСА и дату отсечки. Акционеры утвердят решение по дивидендам 26 июня, дата закрытия реестра перенесена на 16 июля. Это значит, что для получения дивидендов за 2019 год необходимо купить акции не позднее 14 июля.
Это устаревшая информация.https://www.sberbank.com/ru/investor-relations/corporate-governance/general-shareholders-meeting/annual-meeting-2020
- www.sberbank.com
??https://place.moex.com/useful/dividendy-sberbanka-razmery-kak-poluchit?list=dividendy
Собрание акционеров, на котором планировалось утвердить рекомендации набсовета, должно было пройти в апреле, а закрытие реестра – в мае. Однако из-за пандемии коронавируса компания перенесла ГОСА и дату отсечки. Акционеры утвердят решение по дивидендам 26 июня, дата закрытия реестра перенесена на 16 июля. Это значит, что для получения дивидендов за 2019 год необходимо купить акции не позднее 14 июля.
В 2020, дата до которой включительно нужно купить Сбербанк для получения дивидендов 01.10.2020
Выплачивать будут 18.7 руб за акцию.
Если до 1 октября купить 400 лотов , это 4000 акций, что соответствует 74800 руб дивидендов. За минусом 13% чистый доход 65076 руб.
В 2020, дата до которой включительно нужно купить Сбербанк для получения дивидендов 01.10.2020
Выплачивать будут 18.7 руб за акцию.
Если до 1 октября купить 400 лотов , это 4000 акций, что соответствует 74800 руб дивидендов. За минусом 13% чистый доход 65076 руб.
Успели купить? Сбер уже до 208 подорожал.
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Прикупить хочу лотов 400 , где то на 800 тыс руб.
Или подождать ?