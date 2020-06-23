помогите доработать советник
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
пожалуйста помогите мне нужно чтобы каждый новый бар открывалась сделка мне нужно чтобы если Предыдущий бар был верх то buy если вниз то sell
Sergey Golubev, 2020.03.23 16:08
Вставляйте правильно код -
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MQL5.community - Памятка пользователя
Кнопка предназначена для вставки исходного кода в текст сообщения. При нажатии появляется пустое окно, в которое необходимо вставить код и далее нажать кнопку Вставить. Для отмены вставки кода необходимо нажать кнопку Отмена.
если бы Вы, код правильно вставили - я бы уже поменял местами, придётся пол дня лишние строчки удалять, что бы разобраться с кодом
Если есть огромное желание колупаться в этом, то достаточно поставить метку в стилизаторе
И одним кликом крыски все пустые строки будут удалены.
Если есть огромное желание колупаться в этом, то достаточно поставить метку в стилизаторе
И одним кликом крыски все пустые строки будут удалены.
Спасибо! сейчас попробую - а то я, уже забросил
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блин хорошая штука, а я, частенько время трачу на это дело . правда ещё немного все равно остались пустоты - но это не так много
не чего такого не менял - только вот это добавил Revers
extern bool Revers = false; // Revers
//--- нет открытых позиций if(!posOpen) { openPrice = MAValue + deviation * _Point; CreateLine("OpenPrice", "Продажа", openPrice, clrDimGray); } if(Revers) { //--- откроем позицию на продажу if(!posOpen && Bid >= openPrice) OpenMarketOrder(OP_SELL, fixLot, Bid); } if(!Revers) { //--- откроем позицию на покупку if(!posOpen && Ask <= openPrice) OpenMarketOrder(OP_BUY, fixLot, Ask); } } //--- текущая тенденция нисходящая if(dnTrend) { //--- нет открытых позиций if(!posOpen) { openPrice = MAValue - deviation * _Point; CreateLine("OpenPrice", "Покупка", openPrice, clrDimGray); } if(Revers) { //--- откроем позицию на покупку if(!posOpen && Ask <= openPrice) OpenMarketOrder(OP_BUY, fixLot, Ask); } if(!Revers) { //--- откроем позицию на продажу if(!posOpen && Bid >= openPrice) OpenMarketOrder(OP_SELL, fixLot, Bid); }
результат до
результат реверс
не чего такого не менял - только вот это добавил Revers
результат до
результат реверс
ещё если стрелочки развернуть
вот так
//--- текущая тенденция восходящая if(upTrend) { //--- нет открытых позиций if(!posOpen) { openPrice = MAValue + deviation * _Point; CreateLine("OpenPrice", "Продажа", openPrice, clrDimGray); } if(Revers) { //--- откроем позицию на продажу if(!posOpen && Bid >= openPrice) OpenMarketOrder(OP_SELL, fixLot, Bid); } if(!Revers) { //--- откроем позицию на покупку if(!posOpen && Ask >= openPrice) OpenMarketOrder(OP_BUY, fixLot, Ask); } } //--- текущая тенденция нисходящая if(dnTrend) { //--- нет открытых позиций if(!posOpen) { openPrice = MAValue - deviation * _Point; CreateLine("OpenPrice", "Покупка", openPrice, clrDimGray); } if(Revers) { //--- откроем позицию на покупку if(!posOpen && Ask <= openPrice) OpenMarketOrder(OP_BUY, fixLot, Ask); } if(!Revers) { //--- откроем позицию на продажу if(!posOpen && Bid <= openPrice) OpenMarketOrder(OP_SELL, fixLot, Bid); }
вот результат
этот второй как правильно открывает
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всем привет! Помогите пожалуйста доработать советник. Не могу поменять бай и селл местами
extern string EASettings = ""; // EA Settings
extern double fixLot = 0.01; // FixLot
extern int stopLoss = 50; // StopLoss
extern int takeProfit = 50; // TakeProfit
extern int deviation = 80; // Deviation
extern int magic = 123; // Magic
extern string MASettings = ""; // Moving Average Settings
extern int MAPeriod = 50; // Period
extern ENUM_MA_METHOD MAMethod = MODE_SMA; // Method
extern ENUM_APPLIED_PRICE MAPrice = PRICE_CLOSE; // Price
//--- глобальные переменные
double MAValue; // текущее значение МА
double openPrice; // цена открытия позиции
long chartID; // идентификатор графика
bool upTrend; // true - текущая тенденция восходящая
bool dnTrend; // true - текущая тенденция нисходящая
bool posOpen; // true - позиция открыта
//+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--- проверим корректность настроек
if(!CheckSettings()) ExpertRemove();
chartID = ChartID();
if(GetOrdersNumber() > 0) posOpen = true;
return INIT_SUCCEEDED;
}
//+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
{
ObjectDelete("OpenPrice");
}
//+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
{
if(GetOrdersNumber() == 0) posOpen = false;
//--- узнаем текущую тенденцию
MAValue = NormPrice(iMA(_Symbol, PERIOD_CURRENT, MAPeriod, 0, MAMethod, MAPrice, 0));
if(MAValue < Bid) { upTrend = true; dnTrend = false; }
if(MAValue > Bid) { dnTrend = true; upTrend = false; }
//--- текущая тенденция восходящая
if(upTrend)
{
//--- нет открытых позиций
if(!posOpen)
{
openPrice = MAValue + deviation * _Point;
CreateLine("OpenPrice", "Продажа", openPrice, clrDimGray);
}
//--- откроем позицию на продажу
if(!posOpen && Bid >= openPrice)
OpenMarketOrder(OP_SELL, fixLot, Bid);
}
//--- текущая тенденция нисходящая
if(dnTrend)
{
//--- нет открытых позиций
if(!posOpen)
{
openPrice = MAValue - deviation * _Point;
CreateLine("OpenPrice", "Покупка", openPrice, clrDimGray);
}
//--- откроем позицию на покупку
if(!posOpen && Ask <= openPrice)
OpenMarketOrder(OP_BUY, fixLot, Ask);
}
}
//+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
//| Функция открывает рыночный ордер |
//+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
void OpenMarketOrder(int type, double lots, double price)
{
int ticket = OrderSend(_Symbol, type, lots, price, 0, 0, 0, "", magic, 0);
if(ticket > 0) { SetSLTP(ticket); posOpen = true; ObjectDelete("OpenPrice"); }
}
//+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
//| Функция устанавливает StopLoss и TakeProfit |
//+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
void SetSLTP(int ticket)
{
double sl = 0;
double tp = 0;
if(OrderSelect(ticket, SELECT_BY_TICKET, MODE_TRADES))
{
int type = OrderType();
double oop = OrderOpenPrice();
if(type == OP_BUY)
{
sl = NormPrice(oop - stopLoss * _Point);
tp = NormPrice(oop + takeProfit * _Point);
}
if(type == OP_SELL)
{
sl = NormPrice(oop + stopLoss * _Point);
tp = NormPrice(oop - takeProfit * _Point);
}
if(OrderModify(ticket, oop, sl, tp, 0)) return;
}
}
//+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
//| Функция создает линию на графике |
//+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
void CreateLine(string name, string descrip, double price, color clr)
{
ObjectDelete(name);
ObjectCreate(chartID, name, OBJ_HLINE, 0, 0, price);
ObjectSetInteger(chartID, name, OBJPROP_WIDTH, 1);
ObjectSetInteger(chartID, name, OBJPROP_STYLE,STYLE_SOLID);
ObjectSetInteger(chartID, name, OBJPROP_COLOR, clr);
ObjectSetInteger(chartID, name, OBJPROP_BACK, false);
ObjectSetInteger(chartID, name, OBJPROP_SELECTABLE, false);
ObjectSetInteger(chartID, name, OBJPROP_SELECTED, false);
ObjectSetInteger(chartID, name, OBJPROP_HIDDEN, true);
ObjectSetString(chartID, name, OBJPROP_TEXT, descrip);
}
//+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
//| Функция возвращает количество открытых ордеров |
//+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
int GetOrdersNumber(void)
{
int number = 0;
for(int i = 0; i < OrdersTotal(); i++)
if(OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES))
if(OrderSymbol() == _Symbol && OrderMagicNumber() == magic)
number++;
return number;
}
//+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
//| Функция нормализует цену |
//+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
double NormPrice(double price)
{
return NormalizeDouble(price, _Digits);
}
//+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
//| Функция проверяет корректность настроек советника |
//+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
bool CheckSettings(void)
{
double maxLot = MarketInfo(_Symbol, MODE_MAXLOT);
double minLot = MarketInfo(_Symbol, MODE_MINLOT);
if(fixLot > maxLot)
{
Alert("Количество лотов должно быть меньше или равно ", maxLot);
return false;
}
if(fixLot < minLot)
{
Alert("Количество лотов должно быть больше или равно ", minLot);
return false;
}
double stopLevel = MarketInfo(_Symbol, MODE_STOPLEVEL);
double spread = MarketInfo(_Symbol, MODE_SPREAD);
if(stopLoss < stopLevel + spread)
{
Alert("Убыток должен быть больше или равен ", stopLevel + spread, " пунктам");
return false;
}
if(takeProfit < stopLevel + spread)
{
Alert("Прибыль должна быть больше или равна ", stopLevel + spread, " пунктам");
return false;
}
int pip = 2;
if(_Digits == 3 || _Digits == 5) pip *= 10;
if(deviation < pip)
{
Alert("Отклонение должно быть больше или равно ", pip, " пунктам");
return false;
}
return true;
}