методы стандартной библиотеки ArrayObj.mqh - страница 2
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Если ты ничего в своем коде не менял, то как раз CObject::Compare(...) не вызывается.
ничего не менял. Пройдитесь отладчиком внутрь
вызывается
замени
замени
чудес не бывает, да ))
Спасибо!