Оптимизация в MT5
В результатах оптимизации просадка показана в процентах - %
Очень не хватает отображения просадки в деньгах. Как это сделано в MT4. (в MetaTrader 4 просадка отображается как в деньгах, так и в процентах %)
Справка: Отчет о тестировании
- www.metatrader5.com
Речь про значения в таблице Оптимизации.
В opt-файле полей очень много, что не отображаются. Сейчас любые высказывания в сторону текущего Тестера не конструктивны, т.к. полностью переделывается.
Можно создать кастомную таблицу, которая будет отображать только что проведенную Оптимизацию. Там можно делать все, что угодно. Включая запуски одиночных проходов, фильтры, удаления и т.д.
Справка гласит
Качество истории (History Quality) — данный показатель характеризует качество ценовых данных, которые были использованы для тестирования. Показатель определяется как процентное соотношение корректных минутных данных к некорректным. Некорректными считаются данные с нулевым спредом, с объемом 1 при различных OHLC значениях. Также к ним относятся пропуски в истории. В зависимости от величины, интервал тестирования делится на 1 — 199 отрезков, для каждого из которых отдельно рассчитывается качество. Данные отрезки отображаются цветами на графическом индикаторе качества истории (чем светлее оттенок зеленого, тем лучше качество, красным цветом отображаются промежутки с качеством менее 50%).
Как так?
Или это одно условие?
if( спред == 0 && объём == 1 && различные OHLC значения )
Прошу пояснить.
А то у качественного агрегатора ликвидности, доступны и нулевые спреды.
Не надо верить Документации. Нулевой спред в Тестере воспринимается корректным. Можно в Визуализаторе видеть полно M1-баров c нулевым спредом.ЗЫ Лучше всего до задания вопросов делать свои проверки.
Не надо верить Документации. Нулевой спред в Тестере воспринимается корректным. Можно в Визуализаторе видеть полно M1-баров c нулевым спредом.
Это плохо, что документации нельзя верить!
Благодарю за пояснение.
Это плохо, что документации нельзя верить!
В крупных компаниях документация - забота технического писателя, а не программиста-разработчика. А бета-тестирование - забота отдела тестировщиков, а не пользователей.
В крупных компаниях документация - забота технического писателя, а не программиста-разработчика. А бета-тестирование - забота отдела тестировщиков, а не пользователей.
Если честно, не понятен ваш ответ в контексте моего поста.
В том то и дело, что программист-разработчик руководствуется документацией, а оказывается не всегда ей нужно верить.
Ваш ответ больше подходит к этой цитате
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fxsaber, 2020.06.07 07:23
...ЗЫ Лучше всего до задания вопросов делать свои проверки.
Если честно, не понятен ваш ответ в контексте моего поста.
В том то и дело, что программист-разработчик руководствуется документацией, а оказывается не всегда ей нужно верить.
Я про крупные компании, т.е. разработчиков платформы (напр., MT) а не про разработчиков советников в ней.
Т.е. для пользователей платформы, разработчиков на MQL, документацию должны писать и обновлять технические писатели на основе документации от программистов.
Но технический писатель, тестировщики и пр. есть там, где большой штат, много программистов. Например, Сбербанк (из новостей) набирал тысячи программистов. Но это, конечно, весьма нетипично. По читанным мной рассказам о программистских фирмах в Кремниевой долине типичные цифры - дюжина или пара десятков программистов плюс отдел из 5-6 тестировщиков, которых люто ненавидели программисты.
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