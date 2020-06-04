Сбербанк зажигает
Купил на дне в марте , радуюсь
В марте весь рынок на дне был). Сбер до сентября глядишь расти будет.
Но лучшие вложения в электроэнергетику, там и удвоится можно было, а никакие-то 40%).
В марте весь рынок на дне был). Сбер до сентября глядишь расти будет.
Но лучшие вложения в электроэнергетику, там и удвоится можно было, а никакие-то 40%).
Да, Русгидро и Россети неплохо подросли.
Купил на дне в марте , радуюсь
я продал сегодня преф
Купил на дне в марте , радуюсь
Осталось вовремя выйти
Осталось вовремя выйти
еще 4 рубля и выход надо
Осталось вовремя выйти
это не скоро - может не в этом году
я продал сегодня преф
В марте весь рынок на дне был). Сбер до сентября глядишь расти будет.
Но лучшие вложения в электроэнергетику, там и удвоится можно было, а никакие-то 40%).
Да, Русгидро и Россети неплохо подросли.
Я с Россетей соскочил на этом пике.
Более 20% прибыли с балансовой стоимости мною купленных акций снял за небольшой промежуток и нормально.
Просто смущает график по последним годам и подход к пику сейчас. Если не брать в расчет конечно до 2013 года пик. Вполне может быть что к нынешнему максимуму подошли. Но тут как каждый решает сам. Держать их дальше, или нет.
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Купил на дне в марте , радуюсь