Сбербанк зажигает

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Купил на дне в марте , радуюсь 

 
Yuriy Zaytsev:

Купил на дне в марте , радуюсь 

В марте весь рынок на дне был). Сбер до сентября глядишь расти будет.

Но лучшие вложения в электроэнергетику, там и удвоится можно было, а никакие-то 40%).

 
Vasiliy Smirnov:

В марте весь рынок на дне был). Сбер до сентября глядишь расти будет.

Но лучшие вложения в электроэнергетику, там и удвоится можно было, а никакие-то 40%).

Да, Русгидро и Россети неплохо подросли. 

 
Yuriy Zaytsev:

Купил на дне в марте , радуюсь 

я продал сегодня преф

 
Yuriy Zaytsev:

Купил на дне в марте , радуюсь 

Осталось вовремя выйти

 
Evgeniy Zhdan:

Осталось вовремя выйти

еще 4 рубля и выход надо

 
Evgeniy Zhdan:

Осталось вовремя выйти

это не скоро - может не в этом году

 
diman1982:

я продал сегодня преф

дивидендами потеряли примерно 9%
 
Vasiliy Smirnov:

В марте весь рынок на дне был). Сбер до сентября глядишь расти будет.

Но лучшие вложения в электроэнергетику, там и удвоится можно было, а никакие-то 40%).

Русгидро  тоже на дне куплен там тоже уже 40%
 

неплохо  TGKA  МТС  русгидро




 
Vitalii Ananev:

Да, Русгидро и Россети неплохо подросли. 

Я с Россетей соскочил на этом пике.

Более 20% прибыли с балансовой стоимости мною купленных акций снял за небольшой промежуток и нормально.
Просто смущает график по последним годам и подход к пику сейчас. Если не брать в расчет конечно до 2013 года пик. Вполне может быть что к нынешнему максимуму подошли. Но тут как каждый решает сам. Держать их дальше, или нет.

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