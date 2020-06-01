не могу пополнить счёт MQL5 с банковской карты

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не могу пополнить счёт MQL5  с банковской карты пишет что бы записал свой номер телефона в профиле  записываю номер номер не сохраняется после выхода для пополнения почему номер не сохраняется
 
в разделе безопасность при ведение номера что бы его сохранить там нет параметра сохранить  я не могу найти кнопку куда нажать  что бы сохранить  номер там не существует кнопки сохранить  под скажите куда нажать что бы номер сохранился
 
kitoboi75:
в разделе безопасность при ведение номера что бы его сохранить там нет параметра сохранить  я не могу найти кнопку куда нажать  что бы сохранить  номер там не существует кнопки сохранить  под скажите куда нажать что бы номер сохранился

Внизу страницы нужно ввести текущий пароль и сохранить.

сохранение

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