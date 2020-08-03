Помогите найти, треллинг стоп - в указанное время.
Помогите найти, скрипт или советник для выставления треллинг стопа - в указанное время, на открытые позиции.мт4
не нужная функция для трала . трал должен тралить - время когда придёт, уже тралить нечего будет
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Вот слепил к тралу от КИМА . Можно запускать по времени и останавливать аж три раза
//--- input string t12="---- TrailingStop 1-----"; // input datetime HoursFrom = D'1970.01.01'; // 1 Время старт TrailingStop input datetime HoursTo = D'1970.01.01'; // Время стоп TrailingStop input string c13="---- TrailingStop 2-----"; // input datetime HoursFrom1 = D'1970.01.01'; // 2 Время старт TrailingStop input datetime HoursTo1 = D'1970.01.01'; // Время стоп TrailingStop input string v14="---- TrailingStop 3-----"; // input datetime HoursFrom2 = D'1970.01.01'; // 3 Время старт TrailingStop input datetime HoursTo2 = D'1970.01.01'; // Время стоп TrailingStop //--- input double TrailingStop = 300; // Фиксированный размер трала input double TrailingStep = 50; // Шаг трала input bool AllPositions = false; // Управлять всеми позициями input bool ProfitTrailing = true; // Тралить только профит input bool UseSound = true; // Использовать звуковой сигнал input string NameFileSound = "expert.wav"; // Наименование звукового файла
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на картинке видно - стоит на одном графике и тралит все пары . в истории видно уже закрытые позиции
не нужная функция для трала . трал должен тралить - время когда придёт, уже тралить нечего будет
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Вот слепил к тралу от КИМА . Можно запускать по времени и останавливать аж три раза
-----------------------
на картинке видно - стоит на одном графике и тралит все пары . в истории видно уже закрытые позиции
Спасибо большое. все отлично работает. его как то возможно включить на одну пару или ордер- а то получается не протестировать другие стратегии, даже на других парах
input double TrailingStop = 300; // Фиксированный размер трала input double TrailingStep = 50; // Шаг трала input bool AllPositions = false; // Управлять всеми позициями input bool ProfitTrailing = true; // Тралить только профит input bool UseSound = true; // Использовать звуковой сигнал input string NameFileSound = "expert.wav"; // Наименование звукового файла
установите true или на оборот false;
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