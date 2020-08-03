Помогите найти, треллинг стоп - в указанное время.

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Помогите найти, скрипт или советник для выставления треллинг стопа - в указанное время, на открытые позиции.мт4
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Anna:
Помогите найти, скрипт или советник для выставления треллинг стопа - в указанное время, на открытые позиции.мт4

не нужная функция для трала . трал должен тралить - время когда придёт, уже тралить нечего будет  

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Вот слепил к тралу от КИМА . Можно запускать по времени и останавливать аж три раза

//---
input string   t12="---- TrailingStop 1-----";              //
input datetime HoursFrom                    = D'1970.01.01';     // 1 Время старт TrailingStop
input datetime HoursTo                      = D'1970.01.01';     // Время стоп TrailingStop
input string   c13="---- TrailingStop 2-----";              //
input datetime HoursFrom1                   = D'1970.01.01';     // 2 Время старт TrailingStop
input datetime HoursTo1                     = D'1970.01.01';     // Время стоп TrailingStop
input string   v14="---- TrailingStop 3-----";              //
input datetime HoursFrom2                   = D'1970.01.01';     // 3 Время старт TrailingStop
input datetime HoursTo2                     = D'1970.01.01';     // Время стоп TrailingStop
//---
input double TrailingStop     = 300;            // Фиксированный размер трала
input double TrailingStep     = 50;             // Шаг трала
input bool   AllPositions     = false;          // Управлять всеми позициями
input bool   ProfitTrailing   = true;           // Тралить только профит
input bool   UseSound         = true;           // Использовать звуковой сигнал
input string NameFileSound    = "expert.wav";   // Наименование звукового файла

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на картинке видно - стоит на одном графике и тралит все пары . в истории видно уже закрытые позиции 

Снимок
 

Файлы:
HoursTrailFrom.mq4  11 kb
 
Alexsandr San:

не нужная функция для трала . трал должен тралить - время когда придёт, уже тралить нечего будет  

----------------------------

Вот слепил к тралу от КИМА . Можно запускать по времени и останавливать аж три раза

-----------------------

на картинке видно - стоит на одном графике и тралит все пары . в истории видно уже закрытые позиции 


 

Спасибо большое. все отлично работает. его как то возможно включить на одну пару или ордер- а то получается не протестировать другие стратегии, даже на других парах
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Anna:
Спасибо большое. все отлично работает. его как то возможно включить на одну пару или ордер- а то получается не протестировать другие стратегии, даже на других парах 
input double TrailingStop     = 300;            // Фиксированный размер трала
input double TrailingStep     = 50;             // Шаг трала
input bool   AllPositions     = false;          // Управлять всеми позициями
input bool   ProfitTrailing   = true;           // Тралить только профит
input bool   UseSound         = true;           // Использовать звуковой сигнал
input string NameFileSound    = "expert.wav";   // Наименование звукового файла

установите true или на оборот false;

 
точно, сразу не заметила. спасибо.
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