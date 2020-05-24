Публичные сигналы

Новый комментарий
 

Возможно ли перевести свой сигнал в разряд "публичных" из разряда "все сигналы"?

 
SALAVAT IUSUPOV:

Возможно ли перевести свой сигнал в разряд "публичных" из разряда "все сигналы"?

Перейдите в сигнал, справа вверху "Настройки" и дальше снять галку из поля


 
Vladimir Karputov:

Перейдите в сигнал, справа вверху "Настройки" и дальше снять галку из поля


Пишет, что у меня слишком низкий рейтинг. Просадка достигала на этой неделе 50%, но все закрылось в +  и депо резко увеличилось. В дальнейшем возможно его публичное оформление когда рейтинг возрастет? 

 
SALAVAT IUSUPOV:

Пишет, что у меня слишком низкий рейтинг. Просадка достигала на этой неделе 50%, но все закрылось в +  и депо резко увеличилось. В дальнейшем возможно его публичное оформление когда рейтинг возрастет? 

На витрину терминала допускаются не все сигналы: производится выборка лучших. Также в терминале сам брокер может применять свой фильтр.
 
Vladimir Karputov:
На витрину терминала допускаются не все сигналы: производится выборка лучших. Также в терминале сам брокер может применять свой фильC

Спасибо большое за пояснение!

Новый комментарий