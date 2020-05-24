Публичные сигналы
Vladimir Karputov:
Перейдите в сигнал, справа вверху "Настройки" и дальше снять галку из поля
Пишет, что у меня слишком низкий рейтинг. Просадка достигала на этой неделе 50%, но все закрылось в + и депо резко увеличилось. В дальнейшем возможно его публичное оформление когда рейтинг возрастет?
SALAVAT IUSUPOV:На витрину терминала допускаются не все сигналы: производится выборка лучших. Также в терминале сам брокер может применять свой фильтр.
Пишет, что у меня слишком низкий рейтинг. Просадка достигала на этой неделе 50%, но все закрылось в + и депо резко увеличилось. В дальнейшем возможно его публичное оформление когда рейтинг возрастет?
Vladimir Karputov:
На витрину терминала допускаются не все сигналы: производится выборка лучших. Также в терминале сам брокер может применять свой фильC
На витрину терминала допускаются не все сигналы: производится выборка лучших. Также в терминале сам брокер может применять свой фильC
Спасибо большое за пояснение!
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