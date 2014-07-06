помогите рлиз!

не могу понять где находятся сигналы в виде стрелок вверх и вниз на платформе мт 4????
 
usa200789:
Может Вы имеете ввиду значки? Тогда вот они:

1

