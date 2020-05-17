Уведомления от mql5 на андроид
Привет всем!
Кто подскажет есть ли на сайте возможность отправлять уведомления на андроид
Помниться что-то подобное было. Нужны уведомления о личных сообщениях.
устанавливаете терминал на андроид.
Там берете MQLID
и вставляете в настройках на сайте, раздел уведомления отмечаете, какие уведомления хотите,
Привет всем!
Кто подскажет есть ли на сайте возможность отправлять уведомления на андроид
Помниться что-то подобное было. Нужны уведомления о личных сообщениях.
Привет всем!
Кто подскажет есть ли на сайте возможность отправлять уведомления на андроид
Помниться что-то подобное было. Нужны уведомления о личных сообщениях.
Зачем тебе уведомления, когда ты можешь просто залогиниться в мобильном терминале и пользоваться личкой через него непосредственно. И уведомления будут ессно.
устанавливаете терминал на андроид.
Там берете MQLID
и вставляете в настройках на сайте, раздел уведомления отмечаете, какие уведомления хотите,
а без установки терминала?
Зачем тебе уведомления, когда ты можешь просто залогиниться в мобильном терминале и пользоваться личкой через него непосредственно. И уведомления будут ессно.
в том-то и дело что мне терминал не нужен, а вот уведомления нужны из лички,
ужель из-за этого терминал держать
в том-то и дело что мне терминал не нужен, а вот уведомления нужны из лички,
ужель из-за этого терминал держать
ну тады ёой, уведомления в терминал прилетают
включи уведомления на почту, насколько хорошо работает не проверял даже правда
В Настройки - Профиль - Безопасность добавьте свой MetaQuotes ID, чтобы получать уведомления с сайта.
он не хочет ради уведомлений устанавливать на смартфон терминал, но уведомления хочет, выход - на почту уведомления слать, но почту надо тоже чем-то читать, может он и почтовый клиент не хочет устанавливать, тогда - рында )
он не хочет ради уведомлений устанавливать на смартфон терминал, но уведомления хочет, выход - на почту уведомления слать, но почту надо тоже чем-то читать, может он и почтовый клиент не хочет устанавливать, тогда - рында )
да, именно. Нужны уведомления, а не сам терминал. Почтовые программы стоят, но на почту ведь не приходят уведомления о личных сообщениях с этого сайта.
- www.mql5.com
да, именно. Нужны уведомления, а не сам терминал. Почтовые программы стоят, но на почту ведь не приходят уведомления о личных сообщениях с этого сайта.
ага, на почту по личке нет уведомлений, точно
ну тогда проси Рената срочно сделать ))
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Привет всем!
Кто подскажет есть ли на сайте возможность отправлять уведомления на андроид
Помниться что-то подобное было. Нужны уведомления о личных сообщениях.