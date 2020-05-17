Уведомления от mql5 на андроид

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Привет всем!

Кто подскажет есть ли на сайте возможность отправлять уведомления на андроид

Помниться что-то подобное было. Нужны уведомления о личных сообщениях.

 
Alexandr Bryzgalov:

Привет всем!

Кто подскажет есть ли на сайте возможность отправлять уведомления на андроид

Помниться что-то подобное было. Нужны уведомления о личных сообщениях.

устанавливаете терминал на андроид. 

Там берете MQLID 

и вставляете в настройках на сайте, раздел уведомления отмечаете, какие уведомления хотите, 

 
Alexandr Bryzgalov:

Привет всем!

Кто подскажет есть ли на сайте возможность отправлять уведомления на андроид

Помниться что-то подобное было. Нужны уведомления о личных сообщениях.

.
[Удален]  
Alexandr Bryzgalov:

Привет всем!

Кто подскажет есть ли на сайте возможность отправлять уведомления на андроид

Помниться что-то подобное было. Нужны уведомления о личных сообщениях.

Зачем тебе уведомления, когда ты можешь просто залогиниться в мобильном терминале и пользоваться личкой через него непосредственно. И уведомления будут ессно.

 
Vladislav Andruschenko:

устанавливаете терминал на андроид. 

Там берете MQLID 

и вставляете в настройках на сайте, раздел уведомления отмечаете, какие уведомления хотите, 

а без установки терминала?

 
Aleksandr Volotko:

Зачем тебе уведомления, когда ты можешь просто залогиниться в мобильном терминале и пользоваться личкой через него непосредственно. И уведомления будут ессно.

в том-то и дело что мне терминал не нужен, а вот уведомления нужны из лички,

ужель из-за этого терминал держать

[Удален]  
Alexandr Bryzgalov:

в том-то и дело что мне терминал не нужен, а вот уведомления нужны из лички,

ужель из-за этого терминал держать

ну тады ёой, уведомления в терминал прилетают

включи  уведомления на почту, насколько хорошо работает не проверял даже правда

 
В Настройки - Профиль - Безопасность добавьте свой MetaQuotes ID, чтобы получать уведомления с сайта.
[Удален]  
Renat Fatkhullin:
В Настройки - Профиль - Безопасность добавьте свой MetaQuotes ID, чтобы получать уведомления с сайта.

он не хочет ради уведомлений устанавливать на смартфон терминал, но уведомления хочет, выход - на почту уведомления слать, но почту надо тоже чем-то читать, может он и почтовый клиент не хочет устанавливать, тогда - рында )

 
Aleksandr Volotko:

он не хочет ради уведомлений устанавливать на смартфон терминал, но уведомления хочет, выход - на почту уведомления слать, но почту надо тоже чем-то читать, может он и почтовый клиент не хочет устанавливать, тогда - рында )

да, именно. Нужны уведомления, а не сам терминал. Почтовые программы стоят, но на почту ведь не приходят уведомления о личных сообщениях с этого сайта.

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[Удален]  
Alexandr Bryzgalov:

да, именно. Нужны уведомления, а не сам терминал. Почтовые программы стоят, но на почту ведь не приходят уведомления о личных сообщениях с этого сайта.

ага, на почту по личке нет уведомлений, точно

ну тогда проси Рената срочно сделать ))

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