Скрипты: GetSetObjects - страница 2
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Чтобы не появлялось меню, нужно удалить из кода самую верхнюю строчку.
Чтобы копировать только выделенные, нужно вставить строчку:
Это в районе 30-35 строк.
Андрей здравствуйте,
Очень понравилось ваше решение. Что то подобное искал достаточно долго и вот наконец то наткнулся на ваш скрипт! Большое спасибо!)
Основная проблема для меня изначально заключалась в том, что в МТ4 нельзя использовать несколько советников на одном окне... Одно окно - только один советник.
А т.к. для входов использую свою разметку из линий, была очень большая необходимость быстро перенести определённые линии в другое окно, что бы использовать второй советник.
Ну я радостный просто как слон, настраиваю скрипт на "копирование выделенных линий" через стандартные команды CTRL+C CTRL+V (потому что вся клавиатура почти занята хотКеями)
И начинаю тестить скрипт. Всё происходит как надо! При копировании стираются все объекты и вставляются те что скопировал с другого окна. Всё суппер, Я рад!)
Позже нужно было поправить настройки своих индикаторов на своём основном рабочем окне.
Захожу в Список индикаторов/настройки, и использую CTRL+C CTRL+V для установки нескольких параметров (работа с текстовыми полями.. не суть). Но эта команда почему то не работала, это немного удивило))
В общем закрываю настройки индикатора, и вижу, что в моём основном окне пропала вся разметка, исчезли все линии, комменты, все графические объекты ...
Я в ах.....е. Когда разобрался понял, что при нажатии CTRL+V я вставил в свой же график одну линию скопированную ранее, тем самым снёс всю разметку со своего основного рабочего графика.
Судорожно начинаю смотреть последние сохранённые шаблоны, профили. Мне повезло, я нашёл шаблон сделанный 4мя днями ранее. Но всё что делал за эти 4 пришлось делать заново...
Я извиняюсь за долгую прелюдию, но хотелось предупредить других пользователей о том что можно случайно затереть свой рабочий график. Обязательно, в работе со скриптом, чаще сохраняйте шаблоны.
Андрей, если можно, добавьте пожалуйста какую нибудь защиту от случайного затирания Основного рабочего графика) Хотя бы подтверждение при вставке объектов (всплывающее окошко Да/Нет)
Ещё раз спасибо за скрипт!))
Добавил предупреждение об удалении.
Андрей приветствую! Теперь всё чётко!))
Большое спасибо за молниеностную реакцию !)