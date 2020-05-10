Индикатор.
Добрый день. После добавления в код #property strict Код слетает. В чём прчина?
Mikhail Bilan:
Без этого всё работает нормально.
очень много предупреждений из ряда несоответствия типов.
как пример - целому числу через равенство может присваиваться вещественное (int=double) и наоборот
переменная t - у Вас не задана
Renat Akhtyamov:Как исправить?
очень много предупреждений из ряда несоответствия типов.
как пример - целому числу через равенство может присваиваться вещественное (int=double)
Mikhail Bilan:если сами не можете, то через фриланс
Как исправить?
Как исправить?
Mikhail Bilan:1. Удаляете #property strict
Без этого всё работает нормально.
2. Компилируете
3. Радуетесь.
Все.
CHINGIZ MUSTAFAEV:Так нельзя делать. Да работать будет , но надо с #properti strict . Проблема решена уже. Спасибо )
1. Удаляете #property strict
1. Удаляете #property strict
2. Компилируете
3. Радуетесь.
Все.
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