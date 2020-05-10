Индикатор.

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Добрый день. После добавления в код #property strict Код слетает. В чём прчина? 
 

Без этого всё работает нормально. 

 
Mikhail Bilan:

Без этого всё работает нормально. 

очень много предупреждений из ряда несоответствия типов.

как пример - целому числу через равенство может присваиваться вещественное (int=double) и наоборот

переменная t - у Вас не задана

 
Renat Akhtyamov:

очень много предупреждений из ряда несоответствия типов.

как пример - целому числу через равенство может присваиваться вещественное (int=double)

Как исправить?
 
Mikhail Bilan:
Как исправить?
если сами не можете, то через фриланс
 
Mikhail Bilan:

Без этого всё работает нормально. 

1. Удаляете #property strict
2. Компилируете
3. Радуетесь.
Все.
 
CHINGIZ MUSTAFAEV:
1. Удаляете #property strict
2. Компилируете
3. Радуетесь.
Все.
Так нельзя делать.  Да работать будет , но надо с #properti strict . Проблема решена уже. Спасибо )
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