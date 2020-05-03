Тестирование совы
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, что значит эта ошибка при тестировании? И где есть справочная ошибок при тестировании?! Заранее спасибо!
Файлы:
641732390.png 159 kb
Dmitry Britan:
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, что значит эта ошибка при тестировании? И где есть справочная ошибок при тестировании?! Заранее спасибо!
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, что значит эта ошибка при тестировании? И где есть справочная ошибок при тестировании?! Заранее спасибо!
есть справка в редакторе мкл
Aleksey Semenov:
есть справка
есть справка
https://docs.mql4.com/ru/constants/errorswarnings/enum_trade_return_codes
скорее всего freeze/stop level не учитывается
Спасибо
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь