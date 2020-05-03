Тестирование совы

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Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, что значит эта ошибка при тестировании? И где есть справочная ошибок при тестировании?! Заранее спасибо!
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Dmitry Britan:
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, что значит эта ошибка при тестировании? И где есть справочная ошибок при тестировании?! Заранее спасибо!

F1

есть справка в редакторе мкл

 
Aleksey Semenov:

есть справка

https://docs.mql4.com/ru/constants/errorswarnings/enum_trade_return_codes

скорее всего freeze/stop level не учитывается

 
Спасибо
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