До коллапса рынка нефти осталось 3 недели
Танкеры плывут в никуда: До коллапса рынка нефти осталось 3 недели
Надо было меньше выеживаться и не разгонять цену на нефть до 140 долларов за баррель - добытчики тогда бы не открыли новые месторождения и не было бы перепроизводства.
А тут еще и падение спроса из-за карантина....
вообще Интересная новость... Грозит это резким сокращением добычи , возобновлением перерабатывающих производств и еще много чем. Но главное, цены сачала упадут до 0 а потом рехвенько попрут в гору, потому как останвить добычу и заново ее запустить не так просто...
вообще Интересная новость... Грозит это резким сокращением добычи , возобновлением перерабатывающих производств и еще много чем. Но главное, цены сачала упадут до 0 а потом рехвенько попрут в гору, потому как останвить добычу и заново ее запустить не так просто...
Угу, если бы все было так просто.
Это у саудитов, иракцев и кувейтцев можно просто временно законсервировать скважину, а в других странах - нет. Потом она уже работать не будет. Геология другая
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Танкеры плывут в никуда: До коллапса рынка нефти осталось 3 недели
Мировой рынок нефти на всех парах мчится к логистическому коллапсу.
Падение спроса, которое Rystad Energy оценивает в 20 млн баррелей в сутки, а нефтетрейдер Trafugura в 35 млн, запустило обратный отчет для добывающий и торгующих «черным золотом» компаний, у которых стремительно заканчиваются все возможные места, где лишнее сырье можно хранить.
С начала 2020 года без конечных покупателей в наземных хранилищах и танкерах осело более 700 миллионов баррелей, подсчитали аналитики Goldman Sachs. Дисбаланс на рынке возник в феврале, когда эпидемия коронавируса ударила по Китаю - крупнейшему в мире импортеру сырья. В марте и апреле, когда под карантином оказались ключевые экономики Запада, процесс ускорился: за последние 4 недели 350 млн баррелей остались в резервуарах ожидать лучших времен.
Все доступные емкости для хранения нефти в мире могут исчерпаны в ближайшие 3-4 недели, прогнозирует Goldman. Речь идет как о наземных хранилищах, так и танкерах, которые десятками дрейфуют у берегов США, Европы и Азии, не имея возможности разгрузиться.
Объем нефти в танкерах, превращенные в плавучие хранилища, достиг исторического рекорда - 250 млн баррелей. За неделю он увеличился в 1,5 раза, или 90 млн баррелей. Каждый десятый супертанкер класса VLCC, способный нести до 2 млн баррелей на борту, плывет в никуда.
У побережья Калифорнии дрейфуют более 20 судов с 20 млн баррелей на борту, отмечает Bloomberg. По данным Reuters, в пробке у побережья Северо-Западной Европы стоят более 30 танкеров. Близ порта Сингапура - их более сотни.
«Мы приближаемся к развязке, - говорит глава торговых операций одного крупнейших сырьевых трейдеров мира Gunvor Group Торбьорн Торнквист. - Между началом и серединой мая мы достигнем предела (хранилищ). До него остались не месяцы, а недели».
В Oilx, исследовательской компании, анализирующей спутниковые данные, отводят рынку нефти чуть больше времени - около 6 недель. «Все баки будут переполнены к концу мая - началу июня», - говорит аналитик Oilx Флориан Талер. Результатом станут нулевые или отрицательные цены на нефть во многих регионах мира.
Рынок был шокирован, когда 20 апреля, майские фьючерсы на американский сорт WTI падали до минус 40 долларов за баррель. «Но это не паника. Это абсолютно рациональное движение. Хранение нефти стоит денег, а мощности по хранению не бесконечны. Сегодня издержки на хранение нефти выше ценности самой нефти, поэтому цена отрицательная», - объясняет миллиардер, основатель хедж-фонда Oaktree Capital Management Говард Маркс. «Вполне возможны» и цены в минус 100 долларов за бочку, считает аналитик Mizuho Пол Санкей, который первым еще в середине марта предсказал падение нефти ниже нуля.
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