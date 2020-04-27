Как отобразить скрипт в МТ4 после компеляции в MetaEditor

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У меня такая проблема. Я начал изучать язык MQL4 https://www.mql5.com/ru/articles/1475 . Я начал создавать новый скрипт в  MetaEditor, скомпелировал его, но в MT4 он почему то не отображается.

Я создал новый скрипт в MetaEditor, скомпелировал его, ни каких ошибок не было. 

Но потом в MT4 после обновление, в окне "Новигатора" не отображается данный скрипт. 

Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?

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А предыдущие 14 строк кода, как я понимаю, являются коммерческой тайной. 
 
Алексей Тарабанов:
А предыдущие 14 строк кода, как я понимаю, являются коммерческой тайной. 

Нет, конечно, там вообще пустой код ).

Вот он.

Суть в том, что я хочу просто понять, как правильно скомпелировать, что бы он появился в МТ4.

 
Yuriy Kishman:

Суть в том, что я хочу просто понять, как правильно скомпелировать, что бы он появился в МТ4.

На "Скрипты" нажмите правой кнопкой и "Обновить"

 
Evgeniy Zhdan:

На "Скрипты" нажмите правой кнопкой и "Обновить"

Я делал это, но мне почему то это не помогает.

 
Yuriy Kishman:

Я делал это, но мне почему то это не помогает.

Документацию почитайте, или учебник. Возможно, поможет. 

 
Алексей Тарабанов:

Документацию почитайте, или учебник. Возможно, поможет. 

Прошу прощения, но какую документацию или учебник Вы имеете ввиду? 

Просто не совсем понял Ваш ответ.

 
Yuriy Kishman:

Я создал новый скрипт в MetaEditor, скомпелировал его, ни каких ошибок не было. 

При создании скрипта он у Вас сохранился в папке MQL4\, а нужно MQL4\Scripts

Сделайте: Файл\Сохранить как... и выберите папку Scripts. Или проще: мышкой перетащите туда в Навигаторе

 
A100:

При создании скрипта он у Вас сохранился в папке MQL4\, а нужно MQL4\Scripts

Сделайте: Файл\Сохранить как... и выберите папку Scripts. Или проще: мышкой перетащите туда в Навигаторе

Большое спасибо за совет! Помогло, все заработало! Оказалось все просто. 

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