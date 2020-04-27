Как отобразить скрипт в МТ4 после компеляции в MetaEditor
А предыдущие 14 строк кода, как я понимаю, являются коммерческой тайной.
Нет, конечно, там вообще пустой код ).
Вот он.
Суть в том, что я хочу просто понять, как правильно скомпелировать, что бы он появился в МТ4.
Суть в том, что я хочу просто понять, как правильно скомпелировать, что бы он появился в МТ4.
На "Скрипты" нажмите правой кнопкой и "Обновить"
На "Скрипты" нажмите правой кнопкой и "Обновить"
Я делал это, но мне почему то это не помогает.
Я делал это, но мне почему то это не помогает.
Документацию почитайте, или учебник. Возможно, поможет.
Документацию почитайте, или учебник. Возможно, поможет.
Прошу прощения, но какую документацию или учебник Вы имеете ввиду?
Просто не совсем понял Ваш ответ.
Я создал новый скрипт в MetaEditor, скомпелировал его, ни каких ошибок не было.
При создании скрипта он у Вас сохранился в папке MQL4\, а нужно MQL4\Scripts
Сделайте: Файл\Сохранить как... и выберите папку Scripts. Или проще: мышкой перетащите туда в Навигаторе
При создании скрипта он у Вас сохранился в папке MQL4\, а нужно MQL4\Scripts
Сделайте: Файл\Сохранить как... и выберите папку Scripts. Или проще: мышкой перетащите туда в Навигаторе
Большое спасибо за совет! Помогло, все заработало! Оказалось все просто.
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У меня такая проблема. Я начал изучать язык MQL4 https://www.mql5.com/ru/articles/1475 . Я начал создавать новый скрипт в MetaEditor, скомпелировал его, но в MT4 он почему то не отображается.
Я создал новый скрипт в MetaEditor, скомпелировал его, ни каких ошибок не было.
Но потом в MT4 после обновление, в окне "Новигатора" не отображается данный скрипт.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?