Библиотеки: Event_Message - страница 2
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Для своих задач писал. С ними справляется.
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MT5 и скорость в боевом исполнении
fxsaber, 2020.10.07 11:42
Отказался от столь дорогой функции в критических местах.
Если требуется за считанные микросекунды отправить данные, то данная библиотека пока не справляется. В среднем несколько сотен микросекунд на отправку уходит не на медленной машине.
Библиотека обновлена.
Учтено переполнение очереди событий графика и добавлены стат. данные отправки/получения (см. примеры в описании).
Нужно было с запущенных своих советников собрать их внутреннюю информацию.
Такой механизм использовал.
Запускаем на нескольких графиках этот советник и щелкаем по любому из этих графиков - распечатывается собранная с запущенных советников информация.
Нужно было с запущенных своих советников собрать их внутреннюю информацию.
Такой механизм использовал.
Запускаем на нескольких графиках этот советник и щелкаем по любому из этих графиков - распечатывается собранная с запущенных советников информация.
Оформил в виде библиотеки и прикрепил ее в КБ. Тот же советник.
Незначительная/мелкая ошибка, не имеющая значения