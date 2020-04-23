Экспорт данных в Google таблицы
Попробую еще разок поднять топик)
Может, у кого-то завалялось для экспорта в Google Sheets
Почитайте статью https://habr.com/ru/post/305378/
Благо сейчас запускать Python скрипты можно прямо из терминала
- habr.com
Привет :)
Может, кто подскажет, есть ли готовые библиотеки для экспорта данных из МТ в гугл таблицы?
Куда мир катится?)
Сначала гугл поиск, потом гугл реклама, потом гугл диск, гугл таблици, гугл моя жизнь, гугл моя жена, гугл мои дети, гугл я твой раб навеки ...
И так из терминала помойку сделали, вы тут еще со своим гуглом ...
Куда мир катится?)
Сначала гугл поиск, потом гугл реклама, потом гугл диск, гугл таблици, гугл моя жизнь, гугл моя жена, гугл мои дети, гугл я твой раб навеки ...
И так из терминала помойку сделали, вы тут еще со своим гуглом ...
Ну вот зачем так прямо было обличать о зарождении новой религии. Гугломания
Обожаю это комьюнити :)
лучшие.
Почитайте статью https://habr.com/ru/post/305378/
Благо сейчас запускать Python скрипты можно прямо из терминала
Спасибо, варианты с питоном видел, но с ним на вы :)
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Привет :)
Может, кто подскажет, есть ли готовые библиотеки для экспорта данных из МТ в гугл таблицы?