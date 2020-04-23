Экспорт данных в Google таблицы

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Привет :)

Может, кто подскажет, есть ли готовые библиотеки для экспорта данных из МТ в гугл таблицы?

 

Попробую еще разок поднять топик)

Может, у кого-то завалялось для экспорта в Google Sheets

 

Почитайте статью https://habr.com/ru/post/305378/

Благо сейчас запускать Python скрипты можно прямо из терминала

Генерируем красивую Google-таблицу из своей программы (используя Google Sheets API v4)
Генерируем красивую Google-таблицу из своей программы (используя Google Sheets API v4)
  • habr.com
Пусть нам нужно создать программой на языке Python вот такую таблицу: Особенности этой таблицы: задана ширина столбцов; верхняя ячейка является объединением A1:E1; в некоторых ячейках настроены: формат отображения, размер шрифта, жирность, выравнивание текста и цвет фона; значения в последнем столбике вычислены формулой (например, в E4...
 
Nikita Chernyshov:

Привет :)

Может, кто подскажет, есть ли готовые библиотеки для экспорта данных из МТ в гугл таблицы?

Куда мир катится?)

Сначала гугл поиск, потом гугл реклама, потом гугл диск, гугл таблици, гугл моя жизнь, гугл моя жена, гугл мои дети, гугл я твой раб навеки ...

И так из терминала помойку сделали, вы тут еще со своим гуглом ...

 
Sergey Chalyshev:

Куда мир катится?)

Сначала гугл поиск, потом гугл реклама, потом гугл диск, гугл таблици, гугл моя жизнь, гугл моя жена, гугл мои дети, гугл я твой раб навеки ...

И так из терминала помойку сделали, вы тут еще со своим гуглом ...

Ну вот зачем так прямо было обличать о зарождении новой религии. Гугломания

 

Обожаю это комьюнити :)

лучшие.

 
Rashid Umarov:

Почитайте статью https://habr.com/ru/post/305378/

Благо сейчас запускать Python скрипты можно прямо из терминала

Спасибо, варианты с питоном видел, но с ним на вы :)

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