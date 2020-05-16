Тестируем Connect Club Virtual Place - общение в канале MQL5.ru - страница 2

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Посмотрел видео демку.

Интересная затея. 

Жаль нет iPhone - надо у сестры арендовать....

 

Люди, пользуйтесь случаем - пообщаться с Ренатом:

Можно задать вопросы по направлению развития платформы в целом и терминала MetaTrader 5 в частности ...

 

Android к сожалению у всех дома

когда Android версия ожидается?

 
Жаль, не нашел прибор с iOS. Было бы интересно посмотреть...
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