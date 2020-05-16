Тестируем Connect Club Virtual Place - общение в канале MQL5.ru - страница 2
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Посмотрел видео демку.
Интересная затея.
Жаль нет iPhone - надо у сестры арендовать....
Люди, пользуйтесь случаем - пообщаться с Ренатом:
Можно задать вопросы по направлению развития платформы в целом и терминала MetaTrader 5 в частности ...
Android к сожалению у всех дома
когда Android версия ожидается?