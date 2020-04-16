Виснет терминал

Новый комментарий
 
Грешу на индюк, куча включаемых файлов, куча циклов, где то накосячил видать, иногда не понятно почему зависает терминал, может несколько дней работать, а может и пару раз за день зависнуть намертво, как отловить ума не приложу, может есть какие умные мысли у кого то? весь код перетрясти, но его *** и могу не заметить, да и со временем туго, кажется мне что в каком то месте он циклит бесконечно
 
сделайте профилирование индикатора (в меню "Отладка")
 

Что то вылезло

Новый комментарий