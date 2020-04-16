Виснет терминал
Грешу на индюк, куча включаемых файлов, куча циклов, где то накосячил видать, иногда не понятно почему зависает терминал, может несколько дней работать, а может и пару раз за день зависнуть намертво, как отловить ума не приложу, может есть какие умные мысли у кого то? весь код перетрясти, но его *** и могу не заметить, да и со временем туго, кажется мне что в каком то месте он циклит бесконечно
- [АРХИВ!] Любой вопрос новичка, чтоб не захламлять форум. Профи, не проходите мимо. Без вас никуда - 4.
- Как кодировать?
- imacd странное поведение
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь