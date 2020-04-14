Сигнал пропал из публичного доступа
Здравствуйте!
Не знаю куда писать, в сервисдеске нет нужного пункта.
В общем, к сути, я разместил сигнал, всё было хорошо, отлично и замечательно, но в один прекрасный момент он пропал из публичных.
Я пробовал переподключать в его настройках, но не помогло... Что с ним не так? Куда обращаться?
Если это действительно Ваш сигнал - зайдите в сигнал, прочтите и осмыслите предупреждения:
Если это действительно Ваш сигнал - зайдите в сигнал, прочтите и осмыслите предупреждения:
Почитал, осмыслил, помедитировал и покурил эти сообщения и до сих пор не понимаю.
Почему мой сигнал *** не публичен, а этим счетам*** и т.д. ничто не мешает быть в публичном доступе?
Почитал, осмыслил, помедитировал и покурил эти сообщения и до сих пор не понимаю.
Почему мой сигнал *** не публичен, а этим счетам*** и т.д. ничто не мешает быть в публичном доступе?
У одного рейтинг 2179, у второго 3033 - это аналогично мусорному рейтингу. Практически тоже самое когда рейтинг "-".
Плюсу Вас более тяжкие предупреждения. В общем ПОКА НЕ ИЗМЕНИТЕ СТИЛЬ ТОРГОВЛИ на более стабильный - рейтинга не видать Вам. Это последнее разъяснение.
Что сигнал долго искать на витрине/вебстранице сигналов (или его там вообще нет; или есть но только как у вас: по ссылке например - с вашего профиля) - вот объяснение:
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Sergey Golubev, 2019.03.07 09:31
Тут есть "этапы пути" -
Форум по торговле, автоматизированным торговым системам и тестированию торговых стратегий
Елени Анна Брану , 2018.12.09 09:44
Новые и без рейтинга сигналы не являются общедоступными в базе данных сигналов MQL5 или на вкладке сигналов MT4 или в поиске. Надо подождать.
Тут вам надо смотреть на предупреждения с левой стороны страницы сигнала (их тоже как и рейтинг выставляет автомат, и по-моему -
помесячно).
То есть, исправляете предупреждения, и в след месяце предупреждения автомат удалит, а рейтинговый автомат зарейтингует сигнал.
Более детального объяснения не знаю, так как формулы рейтинга и так далее - не публичны.
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В поиске Метатрейдера (самой платформы) сигнал должен быть виден, то есть, если кто-то хочет подписаться именно на ваш сигнал (и
по нему открыта подписка), то он (с некоторыми ограничениями) - подпишется.
Так же, сигнал может быть виден пользователю в его Метатрейдере на вкладке Сигналы (если есть общий рейтинг). То есть, кто-то (кто про ваш сигнал ничего не знает) открыл свой Метатрейдер, и там на вкладке Сигналы есть несколько сигналов, доступных для подписки (в том числе и ваш). Но в Метатрейдере сигналы рейтингуются в том числе и по совместимости торгового счета (то есть, там немного другой рейтинг).
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Если короче - то надо обращать особое внимание на предупреждения, оставляемые автоматом помесячно (какие-то удаляются в след месяце, но может что-то еще появиться).
А остальное (быстрое нахождение вашего сигнала на промоушеновой витрине/вебстранице сигналов) - см этот пост выше.
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Здравствуйте!
Не знаю куда писать, в сервисдеске нет нужного пункта.
В общем, к сути, я разместил сигнал, всё было хорошо, отлично и замечательно, но в один прекрасный момент он пропал из публичных.
Я пробовал переподключать в его настройках, но не помогло... Что с ним не так? Куда обращаться?