Аренда продуктов - страница 2
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Вы хоть один свой код видели декомпилированным?
Кто-то, возможно, нашел старый декомпилятор, которым уже ничего не сломать и пугает.
Не знаю как с маркета,
но ex4 ломают без проблем,
есть заказчик, который продает несколько индикаторов не через маркет, ему все индикаторы взламывают, при том не просто один случай, а постоянно, каждое обновление
вот последний раз писал, было это 23 марта
индикатор на ex5 пока не сломали.
Не знаю как с маркета,
но ex4 ломают без проблем,
есть заказчик, который продает несколько индикаторов не через маркет, ему все индикаторы взламывают, при том не просто один случай, а постоянно, каждое обновление
вот последний раз писал, было это 23 марта
индикатор на ex5 пока не сломали.
Странно, но думаю, что если через Cloud Protector защитить, то не должны сломать. Просто, насколько я понимаю, протектор защищает также, как и маркет.
Странно, но думаю, что если через Cloud Protector защитить, то не должны сломать. Просто, насколько я понимаю, протектор защищает также, как и маркет.
Да, я ему тоже это посоветовал, других вариантов не вижу. Он сейчас все обновления компилирует через Cloud Protector.
Пока о взломах не пишет, может помогло, если интересно, могу отписаться, если взломают.
Да, я ему тоже это посоветовал, других вариантов не вижу. Он сейчас все обновления компилирует через Cloud Protector.
Пока о взломах не пишет, может помогло, если интересно, могу отписаться, если взломают.
Конечно пишите, в первую очередь это будет интересно разработчикам.
Да, я ему тоже это посоветовал, других вариантов не вижу. Он сейчас все обновления компилирует через Cloud Protector.
Пока о взломах не пишет, может помогло, если интересно, могу отписаться, если взломают.
Приветствую,
появилась информация по надёжности Cloud Protector? (если компилировать через Cloud Protector с привязкой в коде к имени пользователя или счёту).
Приветствую,
появилась информация по надёжности Cloud Protector? (если компилировать через Cloud Protector с привязкой в коде к имени пользователя или счёту).
Очень надежно.
Декомпилировать или изменить невозможно технически.