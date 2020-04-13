Разделение графиков на разные окна.

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Добрый день.


Как разделить графики на разные окна условно по рынкам -ФОРЕКС. Фьючи США, Фьючи Россия и др. Как пример, было на Транзаке или в Quik.

 
Ridder777:

Добрый день.


Как разделить графики на разные окна условно по рынкам -ФОРЕКС. Фьючи США, Фьючи Россия и др. Как пример, было на Транзаке или в Quik.

Все символы уже предварительно сгруппированы. Пример:

и у каждого символа есть свойство 'SYMBOL_PATH' - путь. Пример распечатки пути:

[9763,] "VTBE.MM"                                            "Stock Markets\Russia\MICEX Other\VTBE.MM"          


В статье Elder-Ray Биржевой рентген (Bulls Power и Bears Power) прикреплён скрипт 'All Symbols all path' - можно посмотреть как это работает.

 
Привет. Это я знаю. Я имею ввиду, чтобы разделить на отдельные экраны по рынкам ФОрекс, США, РОССИЯ и т.д. Чтобы графики и инструменты по каждому рынку были на отдельном окне.
 

Возможно Это пригодится. Справка - ф1 на терминале.

Профили

Профили предназначены для удобной работы с группами графиков. В профилях запоминаются:

  • графики, которые были открыты в момент сохранения профиля
  • расположение и размер этих графиков;
  • шаблоны, которые были применены к этим графикам.
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