Разделение графиков на разные окна.
Ridder777:
Добрый день.
Как разделить графики на разные окна условно по рынкам -ФОРЕКС. Фьючи США, Фьючи Россия и др. Как пример, было на Транзаке или в Quik.
Все символы уже предварительно сгруппированы. Пример:
и у каждого символа есть свойство 'SYMBOL_PATH' - путь. Пример распечатки пути:
[9763,] "VTBE.MM" "Stock Markets\Russia\MICEX Other\VTBE.MM"
В статье Elder-Ray Биржевой рентген (Bulls Power и Bears Power) прикреплён скрипт 'All Symbols all path' - можно посмотреть как это работает.
Привет. Это я знаю. Я имею ввиду, чтобы разделить на отдельные экраны по рынкам ФОрекс, США, РОССИЯ и т.д. Чтобы графики и инструменты по каждому рынку были на отдельном окне.
Возможно Это пригодится. Справка - ф1 на терминале.
Профили предназначены для удобной работы с группами графиков. В профилях запоминаются:
- графики, которые были открыты в момент сохранения профиля
- расположение и размер этих графиков;
- шаблоны, которые были применены к этим графикам.
Вы упускаете торговые возможности:
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Добрый день.
Как разделить графики на разные окна условно по рынкам -ФОРЕКС. Фьючи США, Фьючи Россия и др. Как пример, было на Транзаке или в Quik.