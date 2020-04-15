Комиссия за сервисы площадки - страница 3

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Renat Fatkhullin:
В этом месяце 50% роста продаж от среднего за 3 прошлых месяца

Вполне возможно что это следствие COVID-19 т.к. многие не ходят на работу, сидят дома. Часть из них ищет занятие и способ заработка и пробует себя в трейдинге.

 
Andrey Barinov:

Я заметил, что наконец произошел перекос в сторону увеличения продаж продуктов под МТ5 по сравнению с МТ4. Мне показалось или ваши данные это тоже подтверждают?


Если сразу делать продукты на МТ5, а потом такие же на мт4, то перевес в МТ5 сторону.....

 
Grigori.S.B:

Вполне возможно что это следствие COVID-19 т.к. многие не ходят на работу, сидят дома. Часть из них ищет занятие и способ заработка и пробует себя в трейдинге.

Процентов на 80% это результат наших услилий по оптимизации и маркетингу.

За три последних месяца мы провели большую работу по всей экосистеме  и продолжаем.

Следующий релиз будет большим, включая всю экосистему с мобильными.

Продажи МТ5 постоянно растут, брокеры планомерно переходят на нее, а с ними и трейдеры.
 
Renat Fatkhullin:

Процентов на 80% это результат наших услилий по оптимизации и маркетингу.

За три последних месяца мы провели большую работу по всей экосистеме  и продолжаем.

Следующий релиз будет большим, включая всю экосистему с мобильными.

Продажи МТ5 постоянно растут, брокеры планомерно переходят на нее, а с ними и трейдеры.
Давно Заметил, что в выдаче очень много маркета и оформлено по разметке. 
 
https://www.metaquotes.net/ru/company/news
Новости - MetaQuotes Software Corp.
Новости - MetaQuotes Software Corp.
  • www.metaquotes.net
MetaTrader 5 build 2340 упростил работу с SQLite и Python — алготрейдинг стал доступнее Теперь работать с базами данных SQLite можно прямо из торговой платформы без сторонних оболочек: создавать и подключаться к базам, просматривать таблицы, откатывать изменения. Интеграция с SQLite обеспечивает трейдерам максимальную...
 
Georgiy Merts:


Понятно, что разработчики хотят комиссии поменьше, компания хочет побольше...


Ну да, а то комиссия 20% при продаже, потом ещё 2% при выводе и т.д.

 

а можно по горячим следам в Схеме сделать не дату добавления товара, а дату обновления?

Так будет красивее смотреться в поиске, а то сейчас смотрится, что продукт старый, а на самом деле он просто постоянно обновляется, без пересоздания новой версии. 


 

Комиссии очень толерантные к разработчикам. Посмотрите сколько дерут за тот же фриланс на сторонних сайтах. Ребята, научитесь работать в Маркете, и вопрос комиссий у Вас снимется сам собой.

 
Vasiliy Sokolov:

Комиссии очень толерантные к разработчикам. Посмотрите сколько дерут за тот же фриланс на сторонних сайтах. Ребята, научитесь работать в Маркете, и вопрос комиссий у Вас снимется сам собой.

В некоторых сервисах 50 % снимали помню.....
 
Renat Fatkhullin:
В этом месяце 50% роста продаж от среднего за 3 прошлых месяца

Заметно. Хотя бы по тому, что количество скачиваний бесплатных продуктов возросло.

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