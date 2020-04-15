Комиссия за сервисы площадки - страница 3
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В этом месяце 50% роста продаж от среднего за 3 прошлых месяца
Вполне возможно что это следствие COVID-19 т.к. многие не ходят на работу, сидят дома. Часть из них ищет занятие и способ заработка и пробует себя в трейдинге.
Я заметил, что наконец произошел перекос в сторону увеличения продаж продуктов под МТ5 по сравнению с МТ4. Мне показалось или ваши данные это тоже подтверждают?
Если сразу делать продукты на МТ5, а потом такие же на мт4, то перевес в МТ5 сторону.....
Вполне возможно что это следствие COVID-19 т.к. многие не ходят на работу, сидят дома. Часть из них ищет занятие и способ заработка и пробует себя в трейдинге.
Процентов на 80% это результат наших услилий по оптимизации и маркетингу.
За три последних месяца мы провели большую работу по всей экосистеме и продолжаем.
Следующий релиз будет большим, включая всю экосистему с мобильными.Продажи МТ5 постоянно растут, брокеры планомерно переходят на нее, а с ними и трейдеры.
Процентов на 80% это результат наших услилий по оптимизации и маркетингу.
За три последних месяца мы провели большую работу по всей экосистеме и продолжаем.
Следующий релиз будет большим, включая всю экосистему с мобильными.Продажи МТ5 постоянно растут, брокеры планомерно переходят на нее, а с ними и трейдеры.
Понятно, что разработчики хотят комиссии поменьше, компания хочет побольше...
Ну да, а то комиссия 20% при продаже, потом ещё 2% при выводе и т.д.
а можно по горячим следам в Схеме сделать не дату добавления товара, а дату обновления?
Так будет красивее смотреться в поиске, а то сейчас смотрится, что продукт старый, а на самом деле он просто постоянно обновляется, без пересоздания новой версии.
Комиссии очень толерантные к разработчикам. Посмотрите сколько дерут за тот же фриланс на сторонних сайтах. Ребята, научитесь работать в Маркете, и вопрос комиссий у Вас снимется сам собой.
Комиссии очень толерантные к разработчикам. Посмотрите сколько дерут за тот же фриланс на сторонних сайтах. Ребята, научитесь работать в Маркете, и вопрос комиссий у Вас снимется сам собой.
В этом месяце 50% роста продаж от среднего за 3 прошлых месяца
Заметно. Хотя бы по тому, что количество скачиваний бесплатных продуктов возросло.