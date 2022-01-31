Представление объекта в программировании. - страница 14
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Главное, чтобы для пользователя это было упрощением, а не усложнением.
Цель - моделирование "Сред Систем" и "Систем в Средах". Представьте, что имеется некий хаотичный набор разнообразных параметров ("прото-Среда") которые случайно или обдуманно собираются в комплексы - Объекты. Далее, от них "отпочковываются" первые прото-блоки и статичные объекты (после построения их событийных и логических моделей) превращаются в функционирующие системы образуя Среду Систем. То есть, первичная прото-Среда уже не существует - она переродилась, а значит новые Объекты будут формироваться в других условиях, нежели первые и попадая в Среду продолжат ее менять. Среда усложиться, потому что Объекты которые ее наполнят будут сложнее, потому что, в свою очередь, Среда в которой они "родились" была сложнее чем первичная прото-Среда. Получается своеобразная эволюция программных Объектов.
Остается понять, каким боком здесь нужны пользователи.)
Цель - моделирование "Сред Систем" и "Систем в Средах". Представьте, что имеется некий хаотичный набор разнообразных параметров ("прото-Среда") которые случайно или обдуманно собираются в комплексы - Объекты. Далее, от них "отпочковываются" первые прото-блоки и статичные объекты (после построения их событийных и логических моделей) превращаются в функционирующие системы образуя Среду Систем. То есть, первичная прото-Среда уже не существует - она переродилась, а значит новые Объекты будут формироваться в других условиях, нежели первые и попадая в Среду продолжат ее менять. Среда усложиться, потому что Объекты которые ее наполнят будут сложнее, потому что, в свою очередь, Среда в которой они "родились" была сложнее чем первичная прото-Среда. Получается своеобразная эволюция программных Объектов.
Остается понять, каким боком здесь нужны пользователи.)
Пользователи - это те кто будут использовать Ваши объектные модели, очевидно же.
Поясню на примере: мне нужно посчитать какую-то математическую заумь, у меня два пути: (1) изучить мат.аппарат и закодить всё самому, (2) взять готовую библиотеку и пользоваться уже готовым: подставить на вход данные, и забрать данные на выходе.
Предполагается, что второй вариант должен быть проще, нагляднее, экономить моё время и т.д.
Пользователи - это те кто будут использовать Ваши объектные модели, очевидно же.
Поясню на примере: мне нужно посчитать какую-то математическую заумь, у меня два пути: (1) изучить мат.аппарат и закодить всё самому, (2) взять готовую библиотеку и пользоваться уже готовым: подставить на вход данные, и забрать данные на выходе.
Предполагается, что второй вариант должен быть проще, нагляднее, экономить моё время и т.д.
Да, конечно, это была шутка. Нужно подумать над этим вопросом.
Да, конечно, это была шутка. Нужно подумать над этим вопросом.
В идеале это может быть такая среда моделирования сложных (рыночных) процессов на основе расчета взаимодействия рыночных объектов. Встречал таких математиков, которые обещали построить модель рынка, без шуток, моделирование взаимодействия крупных институциональных профучастников. Масштаб конечно огромный, можно несколько диссертаций защитить. 😉
В идеале это может быть такая среда моделирования сложных (рыночных) процессов на основе расчета взаимодействия рыночных объектов. Встречал таких математиков, которые обещали построить модель рынка, без шуток, моделирование взаимодействия крупных институциональных профучастников. Масштаб конечно огромный, можно несколько диссертаций защитить. 😉
Очень не хватает модели (осмысленной, но не слишком сложной) крупных неспекулятивных участников рынка, типа государств, международных организаций и тд. Влияют сильно, чего хотят - не всегда понятно)
Но вообще это же в основе марковская модель, что заведомо не учитывает зависимость от рыночной предыстории?
Кстати, генеративные грамматики были придуманы Хомским именно для представления дальних зависимостей в текстах. Например, если в предложение есть слово "если", то потом рано или поздно с большой вероятностью появится слово "то". Он прямо противопоставлял этот подход примитивному подходу марковских цепей, когда последовательность букв просто определяет вероятности для следующей буквы (в трейдинге иногда пытаются делать также, заменив буквы на свечи).
На мой взгляд, подход Хомского является не отказом от марковости, а скорее наоборот поиском марковости с более сложным пространством состояний в исходно немарковском процессе.
Ну и стоит отметить, что подход Хомского касается лишь синтаксиса, а не семантики.
Если не хотите записывать ваш язык "Объектов" в хаскель нотации, то можно воспользоваться нотацией программ yacc и lex (bison и flex). В любом случае, при отсутствии каких-либо попыток реализации языка не будет возможности увидеть его внутренние проблемы и противоречия. А они обязательно есть у любых языков)
Если не хотите записывать ваш язык "Объектов" в хаскель нотации, то можно воспользоваться нотацией программ yacc и lex (bison и flex). В любом случае, при отсутствии каких-либо попыток реализации языка не будет возможности увидеть его внутренние проблемы и противоречия. А они обязательно есть у любых языков)
можно воспользоваться диаграммами :-) Как в классических книжках по Паскаль или современном SQLite
можно воспользоваться диаграммами :-) Как в классических книжках по Паскаль или современном SQLite
Возможно, он делает язык для квантового компьютера и его схемы будут состоять из кубитных вентилей Пауля и Адамара)
Очень не хватает модели (осмысленной, но не слишком сложной) крупных неспекулятивных участников рынка, типа государств, международных организаций и тд. Влияют сильно, чего хотят - не всегда понятно)
Да, было бы интересно объединить модели справедливого курса и статистически обоснованные прогнозы ДКП, но и всё равно даже такая модель не справится с волюнтаристским подходом, как Турция в конце года всех изумила.