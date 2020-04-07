Как подключиться в Metatrader к рынку TOM? - страница 2

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Mihail Marchukajtes:
Слушай, это пипец какой я козывается профан в этих делах. Но только у меня вопрос один, если ты спикулируешь, как кая нахрен разница? Ну так... чисто инетресно...

Как вариант можно немного подсмотреть будущие. Правда в спокойные времена нормально, а вот в шторм, можно и пролететь )))

 
Hero0ne:

Добавил пару USDRUB в символы и открыл новый график.

Как ТОМ добавить не понимаю. USDRUB_TOM пробовал - не получилось..

Вы что, на ФОРЕКС торгуете?

[Удален]  
Konstantin Nikitin:

Как вариант можно немного подсмотреть будущие. Правда в спокойные времена нормально, а вот в шторм, можно и пролететь )))

О! Это как таблетка NZT из "Области Тьмы". Или..

Не всегда гэп остается до момента открытия..

 
Mihail Marchukajtes:
Слушай, это пипец какой я козывается профан в этих делах. Но только у меня вопрос один, если ты спикулируешь, как кая нахрен разница? Ну так... чисто инетресно...

Не понял, вы о чем. Я это на вам писал, а автору топика. 

 

Прежде чем попытаться спекулировать на разнице в цене между TOD и TOM сначала вот эту статью почитайте.

https://www.rbc.ru/money/04/02/2016/56b31e6a9a7947ba61fe93d7

Без лимита: как частный трейдер наторговал валютой на 42 млрд руб.
Без лимита: как частный трейдер наторговал валютой на 42 млрд руб.
  • 2016.02.04
  • РБК
  • www.rbc.ru
Начинающий частный трейдер из Казани в последний торговый день прошлого года умудрился провести сделки с валютой на бирже на 42 млрд руб, имея на счету всего 5,5 млн руб. и полностью разориться. Как это могло случиться? В последний торговый день 2015 года, 30 декабря, на валютном рынке российской биржи объем торгов по доллару составил 296...
 
Vitalii Ananev:

Прежде чем попытаться спекулировать на разнице в цене между TOD и TOM сначала вот эту статью почитайте.

https://www.rbc.ru/money/04/02/2016/56b31e6a9a7947ba61fe93d7

Да у него по ходу дилинговый USDRUB  ))

 
onedollarusd:
О! Это как таблетка NZT из "Области Тьмы". Или..

Не всегда гэп остается до момента открытия..

Это само собой что не всегда. Но когда рынок более менее спокоен и предсказуем то как ориентир можно смотреть.
А так это реальные торги на бирже.

 
prostotrader:

Вы что, на ФОРЕКС торгуете?

Ну да) А что это плохо?)) 

 
Vitalii Ananev:

Прежде чем попытаться спекулировать на разнице в цене между TOD и TOM сначала вот эту статью почитайте.

https://www.rbc.ru/money/04/02/2016/56b31e6a9a7947ba61fe93d7

спасибо! полезная информация для новичка!)

 
Hero0ne:

Ну да) А что это плохо?)) 

Плохого ни чего. Только вот то о чем вы говорите это биржевые инструменты, а не форексные.

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