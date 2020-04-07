Как подключиться в Metatrader к рынку TOM? - страница 2
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Слушай, это пипец какой я козывается профан в этих делах. Но только у меня вопрос один, если ты спикулируешь, как кая нахрен разница? Ну так... чисто инетресно...
Как вариант можно немного подсмотреть будущие. Правда в спокойные времена нормально, а вот в шторм, можно и пролететь )))
Добавил пару USDRUB в символы и открыл новый график.
Как ТОМ добавить не понимаю. USDRUB_TOM пробовал - не получилось..
Вы что, на ФОРЕКС торгуете?
Как вариант можно немного подсмотреть будущие. Правда в спокойные времена нормально, а вот в шторм, можно и пролететь )))
Не всегда гэп остается до момента открытия..
Слушай, это пипец какой я козывается профан в этих делах. Но только у меня вопрос один, если ты спикулируешь, как кая нахрен разница? Ну так... чисто инетресно...
Не понял, вы о чем. Я это на вам писал, а автору топика.
Прежде чем попытаться спекулировать на разнице в цене между TOD и TOM сначала вот эту статью почитайте.
https://www.rbc.ru/money/04/02/2016/56b31e6a9a7947ba61fe93d7
Прежде чем попытаться спекулировать на разнице в цене между TOD и TOM сначала вот эту статью почитайте.
https://www.rbc.ru/money/04/02/2016/56b31e6a9a7947ba61fe93d7
Да у него по ходу дилинговый USDRUB ))
О! Это как таблетка NZT из "Области Тьмы". Или..
Не всегда гэп остается до момента открытия..
Это само собой что не всегда. Но когда рынок более менее спокоен и предсказуем то как ориентир можно смотреть.
А так это реальные торги на бирже.
Вы что, на ФОРЕКС торгуете?
Ну да) А что это плохо?))
Прежде чем попытаться спекулировать на разнице в цене между TOD и TOM сначала вот эту статью почитайте.
https://www.rbc.ru/money/04/02/2016/56b31e6a9a7947ba61fe93d7
спасибо! полезная информация для новичка!)
Ну да) А что это плохо?))
Плохого ни чего. Только вот то о чем вы говорите это биржевые инструменты, а не форексные.