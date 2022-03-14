Фондовый рынок - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 2

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Ну вот Алроса себя и показала.

 
Konstantin Nikitin #:

По Аэрофлоту так-же довольно глубокая яма.

И наблюдается схожая тенденция. Но тут конечно более возможен еще небольшой спад. Но так-же после возобновления полетов, пусть даже и в меньшей степени чем это было до кризиса. Должен начаться довольно ощутимый рост.

смотрел давеча на ютуб Потапенко - все как обычно, он в своем оригинальном стиле

в конце видео сказал: "....и помните, что если покупать акции на дне, то очень высока вероятность получить второе дно"


вот я и вспомнил этот топик

ув. ТС, что с Аэрофлотом - покупали ? 

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