Как нарисовать треугольник.

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Друзья, есть текстовая метка. Как вывести треугольник.

Отличная функция ObjectSetText.

Как с помощью этой функции вывести треугольник?

ObjectSetText("text_object","Hello world!",10,"Times New Roman",Green);

в

Помогите. Дело стоит. Никак не могу двинуться дальше.

Всем спасибо.

 
ROMAN KIVERIN:

Друзья, есть текстовая метка. Как вывести треугольник.

Отличная функция ObjectSetText.

Как с помощью этой функции вывести треугольник?

ObjectSetText("text_object","Hello world!",10,"Times New Roman",Green);

Помогите. Дело стоит. Никак не могу двинуться дальше.

Всем спасибо.

Wingdings 

Ответ найдёте здесь

Существует ли способ использования шрифта Wingdings с объектом OBJ_LABEL
Существует ли способ использования шрифта Wingdings с объектом OBJ_LABEL
  • 2006.12.24
  • www.mql5.com
Существует ли способ использовать символы шрифта Wingdings с объектом OBJ_LABEL...
 
Vitaly Muzichenko:

Wingdings 

Ответ найдёте здесь

Спасибо. Нашёл наконец-то.

2

Wingdings 3

21

 
nice - can you share the code for all the shown objects in your screenshot? Thanks ;)
 
ROMAN KIVERIN:

Друзья, есть текстовая метка. Как вывести треугольник.

Отличная функция ObjectSetText.

Как с помощью этой функции вывести треугольник?

ObjectSetText("text_object","Hello world!",10,"Times New Roman",Green);

Помогите. Дело стоит. Никак не могу двинуться дальше.

Всем спасибо.

Треугольник вверх:  "Webdings", "5"

Треугольник вниз: "Webdings", "6"

 
Alexander Voronkov:

Треугольник вверх:  "Webdings", "5"

Треугольник вниз: "Webdings", "6"

Спасибо. Попробую.

 
Jagg:
nice - can you share the code for all the shown objects in your screenshot? Thanks ;)

Hello. Take it.

Файлы:
Tester_Window.mq4  41 kb
 
Thanks Roman
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