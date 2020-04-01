Как нарисовать треугольник.
Друзья, есть текстовая метка. Как вывести треугольник.
Отличная функция ObjectSetText.
Как с помощью этой функции вывести треугольник?
ObjectSetText("text_object","Hello world!",10,"Times New Roman",Green);
Помогите. Дело стоит. Никак не могу двинуться дальше.
Всем спасибо.
Wingdings
Ответ найдёте здесь
- 2006.12.24
- www.mql5.com
Друзья, есть текстовая метка. Как вывести треугольник.
Отличная функция ObjectSetText.
Как с помощью этой функции вывести треугольник?
ObjectSetText("text_object","Hello world!",10,"Times New Roman",Green);
Помогите. Дело стоит. Никак не могу двинуться дальше.
Всем спасибо.
Треугольник вверх: "Webdings", "5"
Треугольник вниз: "Webdings", "6"
Треугольник вверх: "Webdings", "5"
Треугольник вниз: "Webdings", "6"
Спасибо. Попробую.
nice - can you share the code for all the shown objects in your screenshot? Thanks ;)
Hello. Take it.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Друзья, есть текстовая метка. Как вывести треугольник.
Отличная функция ObjectSetText.
Как с помощью этой функции вывести треугольник?
ObjectSetText("text_object","Hello world!",10,"Times New Roman",Green);
Помогите. Дело стоит. Никак не могу двинуться дальше.
Всем спасибо.