Реклама от гугла в шапке на сайте

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Сегодня первый раз заметил что теперь показывается реклама от гугла, а не фирменная реклама от Метаквотез.

Что это может означать, какие перспективы и тенденции? Как меняется время? В какую сторону будут происходить изменения?

[Удален]  
А я заметил там большое пустое место. Оказывается, там была реклама :)
 
Stanislav Aksenov:

 Как меняется время? В какую сторону будут происходить изменения?

так же как обычно - слева на право по графику валют

я тоже с надеждой жду когда цена начнет справа налево идти, точно по нарисованным линиям


по сабжу, адс киллер решает большую часть проблем в Хроме

 
Stanislav Aksenov:

Сегодня первый раз заметил что теперь показывается реклама от гугла, а не фирменная реклама от Метаквотез.

Что это может означать, какие перспективы и тенденции? Как меняется время? В какую сторону будут происходить изменения?

гугл занес чемоданы...

 
Alexander Bereznyak:

гугл занес чемоданы...

получается что администрацией решено подзаработать на пользователях. Интересно, это ради эксперимента или вынуждает время.

 
Stanislav Aksenov:

или вынуждает время.

хм, вот даже не подумал в этом направлении.... наверное самый главный админ Метаквот решил золотой штурвал поставить на свою белую яхту! )))

а Вы на других сайтах тоже задаете эти вопросы? - даже не так, а на других сайтах на такие Ваши вопросы админы докладывают Вам свои проблемы?

 
Igor Makanu:

хм, вот даже не подумал в этом направлении.... наверное самый главный админ Метаквот решил золотой штурвал поставить на свою белую яхту! )))

а Вы на других сайтах тоже задаете эти вопросы? - даже не так, а на других сайтах на такие Ваши вопросы админы докладывают Вам свои проблемы?

на других сайтах, монетизацию включают практически сразу, и второстепенно что реклама может не вписываться в дизайн, вызывать раздражение и т.д

А тут я первый раз увидел такое.

 
Stanislav Aksenov:

на других сайтах, монетизацию включают практически сразу, и второстепенно что реклама может не вписываться в дизайн, вызывать раздражение и т.д


Это нормально, каждый имеет право на заработок, а кого раздражает пусть работает бесплатно.

 

Я, если что абсолютно, без претензий. И вообще, всем доволен.

А то, поскольку в интернете не виден тон общения, люди могут не правильно понять.

И естественно, не требуются какие-то оправдания, и защита руководства.
 
AdGuard вам в помощь и убирайте что вам не нравиться
Я увидал какой-то белый квадрат наверху и сдул его не задумываясь.
 
Konstantin Nikitin:

Я увидал какой-то белый квадрат наверху и сдул его не задумываясь.


Админы в маркет установят белый квадрат , всем недовольным ))) шучу.

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