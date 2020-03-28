Реклама от гугла в шапке на сайте
Как меняется время? В какую сторону будут происходить изменения?
так же как обычно - слева на право по графику валют
я тоже с надеждой жду когда цена начнет справа налево идти, точно по нарисованным линиям
по сабжу, адс киллер решает большую часть проблем в Хроме
Сегодня первый раз заметил что теперь показывается реклама от гугла, а не фирменная реклама от Метаквотез.
Что это может означать, какие перспективы и тенденции? Как меняется время? В какую сторону будут происходить изменения?
гугл занес чемоданы...
гугл занес чемоданы...
получается что администрацией решено подзаработать на пользователях. Интересно, это ради эксперимента или вынуждает время.
или вынуждает время.
хм, вот даже не подумал в этом направлении.... наверное самый главный админ Метаквот решил золотой штурвал поставить на свою белую яхту! )))
а Вы на других сайтах тоже задаете эти вопросы? - даже не так, а на других сайтах на такие Ваши вопросы админы докладывают Вам свои проблемы?
хм, вот даже не подумал в этом направлении.... наверное самый главный админ Метаквот решил золотой штурвал поставить на свою белую яхту! )))
а Вы на других сайтах тоже задаете эти вопросы? - даже не так, а на других сайтах на такие Ваши вопросы админы докладывают Вам свои проблемы?
на других сайтах, монетизацию включают практически сразу, и второстепенно что реклама может не вписываться в дизайн, вызывать раздражение и т.д
А тут я первый раз увидел такое.
на других сайтах, монетизацию включают практически сразу, и второстепенно что реклама может не вписываться в дизайн, вызывать раздражение и т.д
Это нормально, каждый имеет право на заработок, а кого раздражает пусть работает бесплатно.
Я, если что абсолютно, без претензий. И вообще, всем доволен.
А то, поскольку в интернете не виден тон общения, люди могут не правильно понять.И естественно, не требуются какие-то оправдания, и защита руководства.
Я увидал какой-то белый квадрат наверху и сдул его не задумываясь.
Я увидал какой-то белый квадрат наверху и сдул его не задумываясь.
Админы в маркет установят белый квадрат , всем недовольным ))) шучу.
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Сегодня первый раз заметил что теперь показывается реклама от гугла, а не фирменная реклама от Метаквотез.
Что это может означать, какие перспективы и тенденции? Как меняется время? В какую сторону будут происходить изменения?