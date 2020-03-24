Открыть сделку если пройдено n пунктов
Самый простой вариант выставлять лимитник. Если прошла цена нормально, то он сработал. Изменились условия. Передвинули или удалили его.
Konstantin Nikitin:
Самый простой вариант выставлять лимитник. Если прошла цена нормально, то он сработал. Изменились условия. Передвинули или удалили его.
Самый простой вариант выставлять лимитник. Если прошла цена нормально, то он сработал. Изменились условия. Передвинули или удалили его.
А если против тренда нужно поставить? Скажем, если цена прошла против тренда x пунктов, то открываем ордер.
artstudia:
А если против тренда нужно поставить? Скажем, если цена прошла против тренда x пунктов, то открываем ордер.
Есть несколько видов отложенных ордеров: ... stop и ... limit . Выбирайте тот, который нужен.
Отложенный ордер #
Отложенный ордер — это распоряжение брокерской компании купить или продать финансовый инструмент в будущем по заданным условиям. Существует следующие типы отложенных ордеров:
- Buy Limit — торговый приказ на покупку по цене "Ask" равной или меньшей, чем указанная в ордере. При этом текущий уровень цен больше значения установленного в ордере. Обычно ордера этого типа выставляются в расчете на то, что цена инструмента, опустившись до определенного уровня, начнет расти;
- Buy Stop — торговый приказ на покупку по цене "Ask" равной или большей, чем указанная в ордере. При этом текущий уровень цен меньше значения установленного в ордере. Обычно ордера этого типа выставляются в расчете на то, что цена инструмента преодолеет некий уровень и продолжит свой рост;
- Sell Limit — торговый приказ на продажу по цене "Bid" равной или большей, чем указанная в ордере. При этом текущий уровень цен меньше значения установленного в ордере. Обычно ордера этого типа выставляются в расчете на то, что цена инструмента, поднявшись до определенного уровня, начнет снижаться;
- Sell Stop — торговый приказ на продажу по цене "Bid" равной или меньшей, чем указанная в ордере. При этом текущий уровень цен больше значения установленного ордера. Обычно ордера этого типа выставляются в расчете на то, что цена инструмента достигнет определенного уровня и продолжит снижаться.
- Buy Stop Limit — этот вид ордера сочетает в себе первые два типа, являясь стоп ордером на установку лимитного ордера на покупку ("Buy Limit"). Как только будущая цена "Ask" достигнет стоп-уровня, указанного в этом ордере (поле "Цена"), будет выставлен "Buy Limit" приказ на уровне, указанном в поле "Цена Stop Limit". Стоп-уровень выставляется выше текущей цены Ask, а цена Stop Limit - ниже стоп-уровня.
- Sell Stop Limit — этот вид ордера является стоп ордером на установку лимитного ордера на продажу ("Sell Limit"). Как только будущая цена "Bid" достигнет стоп-уровня, указанного в этом ордере (поле "Цена"), будет выставлен "Sell Limit" приказ на уровне, указанным в поле "Цена Stop Limit". Стоп-уровень выставляется ниже текущей цены Bid, а цена Stop Limit - выше стоп-уровня.
- Для инструментов с режимом расчетов Exchange Stocks, Exchange Futures и Futures Forts срабатывание всех типов ордеров осуществляется по правилам биржи, на которой осуществляется торговля. Обычно используется цена Last (цена последней совершенной сделки). Иными словами, ордер срабатывает, как только цена Last касается цены, указанной в ордере. Однако следует учитывать, что покупка или продажа в результате срабатывания ордера в любом случае осуществляется по ценам Ask и Bid, соответственно.
- В режиме биржевого исполнения цена, указываемая при выставлении лимитных ордеров, не проверяется. Ее можно указать выше текущей цены Ask (для ордеров на покупку) и ниже цены Sell (для ордеров на продажу). При выставлении ордера с такой ценой он практически сразу срабатывает и превращается в рыночный. Однако в отличие от рыночных ордеров, где трейдер фактически соглашается на сделку по неуказанной текущей рыночной цене, лимитный ордер будет исполнен по цене не худшей, чем указанная.
- Если в момент срабатывания отложенного ордера соответствующая рыночная операция не может быть исполнена (например, для нее на счете недостаточно маржи), отложенный ордер снимается и перемещается в историю в состоянии "Отклонен" (rejected).
Общие принципы - Торговые операции - Справка по MetaTrader 5
- www.metatrader5.com
Перед тем как приступить к изучению торговых функций платформы, необходимо создать четкое представление об основных терминах: ордер, сделка и позиция. — это распоряжение брокерской компании купить или продать финансовый инструмент. Различают два основных типа ордеров: рыночный и отложенный. Помимо них существуют специальные ордера Тейк Профит...
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Всем привет! Я начинающий программист mql5, прошу сильно не пинать.
Есть Вопрос:
К примеру я хочу открыть сделку в сторону тренда, когда цена прошла по тренду 500 пунктов. Есть ли готовая функция или как это реализовать в двух словах?