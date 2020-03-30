Что лучше купить - страница 2
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нефть меньше 20-25 вряд ли будет, значит пора
по американскому гуры вроде начинают прикупать
Акции фармы, они сейчас на одних масках и антисептиках разбогатеют.
Зашел сегодня в аптеку, на стекле бумажка - "Масок нет". Очень странно - спрос есть, предложения нет!
На месте провизора, я бы дома сам настрочил этих масок и продавал в этой же аптеке.
Бери фьючерсы на макароны
Зашел сегодня в аптеку, на стекле бумажка - "Масок нет". Очень странно - спрос есть, предложения нет!
На месте провизора, я бы дома сам настрочил этих масок и продавал в этой же аптеке.
Бери фьючерсы на макароны
Фьючерсы на макароны сейчас только в шорт
после выставления стоп заявки в квике цена должна первый раз каснуться чтобы заявка стала лимитной , а на второй раз уже сработает ,но иногда после выставления стоп заявки она сразу становится лимитной хотя первого касания цены ещё не было почему так происходит?
макароны + это
Причем с золотыми пулями. Если не будут использованы по прямому назначению, можно будет потом переплавить в слитки, пригодятся на чёрный день.)
Причем с золотыми пулями. Если не будут использованы по прямому назначению, можно будет потом переплавить в слитки, пригодятся на чёрный день.)
Тогда надо еще серебряные пули покупать, вдруг наступит зомби апокалипсис. :)
Тогда надо еще серебряные пули покупать, вдруг наступит зомби апокалипсис. :)
Согласен, лучше корзину из редкоземельных металлов.)
Эээ,
идите лучше флудить в основной раздел
Макароны поднялись в цене, акции упали, что лучше купить?
Китайский юань
Купил
Китайский юань
Купил
она вроде уже не плохо выросла