Что лучше купить - страница 2

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Yuriy Zaytsev:
нефть меньше 20-25 вряд ли будет, значит пора

по американскому гуры вроде начинают прикупать

 
Maxim Romanov:
Акции фармы, они сейчас на одних масках и антисептиках разбогатеют.

Зашел сегодня в аптеку, на стекле бумажка - "Масок нет". Очень странно - спрос есть, предложения нет!

На месте провизора, я бы дома сам настрочил этих масок и продавал в этой же аптеке.


Yuriy Zaytsev:
  • купить макароны
  • купить акции

Бери фьючерсы на макароны

 
Evgeniy Zhdan:

Зашел сегодня в аптеку, на стекле бумажка - "Масок нет". Очень странно - спрос есть, предложения нет!

На месте провизора, я бы дома сам настрочил этих масок и продавал в этой же аптеке.


Бери фьючерсы на макароны

Фьючерсы на макароны сейчас только в шорт 

 

после выставления стоп заявки в квике цена должна первый раз каснуться чтобы заявка стала лимитной , а на второй раз уже сработает ,

но иногда после выставления стоп заявки она сразу становится лимитной хотя первого касания цены ещё не было почему так происходит?
 
Alexsandr San:

макароны + это


Причем с золотыми пулями. Если не будут использованы по прямому назначению, можно будет потом переплавить в слитки, пригодятся на чёрный день.)

 
khorosh:

Причем с золотыми пулями. Если не будут использованы по прямому назначению, можно будет потом переплавить в слитки, пригодятся на чёрный день.)

Тогда надо еще серебряные пули покупать, вдруг наступит зомби апокалипсис. :) 

 
Vitalii Ananev:

Тогда надо еще серебряные пули покупать, вдруг наступит зомби апокалипсис. :) 

Согласен, лучше корзину из редкоземельных металлов.)

 

Эээ,

идите лучше флудить в основной раздел

 
Yuriy Zaytsev:

Макароны поднялись в цене, акции упали, что лучше купить?

Китайский юань

Купил


 
prostotrader:

Китайский юань

Купил


она вроде уже не плохо выросла

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