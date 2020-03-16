Регистрация

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goodog:
День добрый.
Проблема с регистрацией и открытием счета.
Паспорт -- легко.
Вот квитанция или выписка ни как... Родился и прописка в Нижегородской обл. А Живу в Рязани уже давно и снимаю квартиру -- квитанции естественно на хозяина. И на родине хозяйка платит , я лишь прописан.Реально как то зарегить счет?
'это Вам не сюда - вам нужно выбрать брокера, и там, у них, зарегистрироваться и открыть торговый счёт
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Вот пример -- я на, сайте своего брокера. Все пополнения и снятия происходят тут, а так же, открываете реальный счёт или учебный счёт
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День добрый.
Проблема с регистрацией и открытием счета.
Паспорт -- легко.
Вот квитанция или выписка ни как... Родился и прописка в Нижегородской обл. А Живу в Рязани уже давно и снимаю квартиру -- квитанции естественно на хозяина. И на родине хозяйка платит , я лишь прописан.Реально как то зарегить счет?