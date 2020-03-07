Валидация полуавтоматического советника
Валидация при заливке на сайт любого советника требует чтобы советник открывал ордера. Как пройти валидацию если советник полуавтомат и открывает ордера при нажатии на кнопку в советнике? Опять костыли?
Mikhail Nazarenko:
Валидация при заливке на сайт любого советника требует чтобы советник открывал ордера. Как пройти валидацию если советник полуавтомат и открывает ордера при нажатии на кнопку в советнике? Опять костыли?
Валидация при заливке на сайт любого советника требует чтобы советник открывал ордера. Как пройти валидацию если советник полуавтомат и открывает ордера при нажатии на кнопку в советнике? Опять костыли?
Это в раздел "Утилиты"
Vitaly Muzichenko:
Это в раздел "Утилиты"
Ok
Vitaly Muzichenko:
Это в раздел "Утилиты"
В MT4 есть Experts, Indicators, Scripts. Не нашел папку Утилиты в MT4, в какую папку ставятся утилиты?
Mikhail Nazarenko:Утилита может быть как экспертом, так и индикатором или скриптом.
В MT4 есть Experts, Indicators, Scripts. Не нашел папку Утилиты в MT4, в какую папку ставятся утилиты?
Для чего вам нужно в терминале эту папку, если публикуете на сайте?
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