наймите уже веб-студию
"Нет человека[пользователя] -- нет проблемы" [А.Рыбаков "Дети Арбата"]
все здесь оказывается трутся... :-) давайте что-нибудь пообсуждаем... :-)
Естественно только по теме... не курилку-политику... :-)
"Нет человека[пользователя] -- нет проблемы" [А.Рыбаков "Дети Арбата"]
"я старый солдат и не знаю слов любви" (с)
помнится вы клятвенно покидали форум за исключением фриланса
да просто какая-то фигня. Мой провайдер МГТС(Ростелеком) куда ваш CDN не доставляет актуальные стили и статику из кешей от чего визуальную
часть сайта корёжит вот уже час
вы где-то что-то не синхронизируете и получается :
довольно типичная картина, которую пользователи видят периодически. CSS не прогрузился
это уже даже не первый год одни и те-же грабли
да просто какая-то фигня. Мой провайдер МГТС(Ростелеком) куда ваш CDN не доставляет актуальные стили и статику из кешей от чего
визуальную часть сайта корёжит вот уже час
вы где-то что-то не синхронизируете и получается :
довольно типичная картина, которую пользователи видят периодически. CSS не прогрузился
это уже даже не первый год одни и те-же грабли
Да, почему-то c.mql5.com периодически выпадает из DNS-ов, точнее сервера, на которые он ризолвится не трейсятся.
да просто какая-то фигня. Мой провайдер МГТС(Ростелеком) куда ваш CDN не доставляет актуальные стили и статику из кешей от чего
визуальную часть сайта корёжит вот уже час
вы где-то что-то не синхронизируете и получается :
довольно типичная картина, которую пользователи видят периодически. CSS не прогрузился
это уже даже не первый год одни и те-же грабли
Такая ж фигня... Я уж было посчитал что меня так на основной работе "отслеживают" и в связи с записью видео с экрана - прогрузка страниц тормозит... :-)
Вы в ЦРУ трудитесь? :)
Вы в ЦРУ трудитесь? :)
Я уже не знаю... :-), вроде тут свой царь РФ - все контролит везде...
тут за политику - банят!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! на века!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Я уже не знаю... :-), вроде тут свой царь РФ - все контролит везде...
тут за политику - банят!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! на века!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Банят только за неправильную политику. Где-где, а в РФ это понимаешь лучше всего. :)
у вас что, мания величия ? что за вами блюдёт ЦРУ которую ведёт ГРУ и сообщают в ФСБ...
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еженедельные глюки в интерфейсе сайта уже немного достают.
или как-то оптом что-ли их(новые фичи) выдавайте, раз в месяц например. В ночь с первой субботы на воскресенье.