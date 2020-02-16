наймите уже веб-студию

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еженедельные глюки в интерфейсе сайта уже немного достают.

или как-то оптом что-ли их(новые фичи) выдавайте, раз в месяц например. В ночь с первой субботы на воскресенье. 

[Удален]  
Перейдите на другой, сайтом миллионы
 
Andrey F. Zelinsky:
"Нет человека[пользователя] -- нет проблемы" [А.Рыбаков "Дети Арбата"]

все здесь  оказывается трутся... :-)  давайте что-нибудь пообсуждаем... :-)

Естественно только по теме... не курилку-политику... :-)

 
Andrey F. Zelinsky:
"Нет человека[пользователя] -- нет проблемы" [А.Рыбаков "Дети Арбата"]

"я старый солдат и не знаю слов любви" (с)

помнится вы клятвенно покидали форум за исключением фриланса

 

да просто какая-то фигня. Мой провайдер МГТС(Ростелеком) куда ваш CDN не доставляет актуальные стили и статику из кешей от чего визуальную часть сайта корёжит вот уже час

вы где-то что-то не синхронизируете и получается :



довольно типичная картина, которую пользователи видят периодически. CSS не прогрузился

это уже даже не первый год одни и те-же грабли

 
Maxim Kuznetsov:

да просто какая-то фигня. Мой провайдер МГТС(Ростелеком) куда ваш CDN не доставляет актуальные стили и статику из кешей от чего визуальную часть сайта корёжит вот уже час

вы где-то что-то не синхронизируете и получается :



довольно типичная картина, которую пользователи видят периодически. CSS не прогрузился

это уже даже не первый год одни и те-же грабли

Да, почему-то c.mql5.com периодически выпадает из DNS-ов, точнее сервера, на которые он ризолвится не трейсятся.

 
Maxim Kuznetsov:

да просто какая-то фигня. Мой провайдер МГТС(Ростелеком) куда ваш CDN не доставляет актуальные стили и статику из кешей от чего визуальную часть сайта корёжит вот уже час

вы где-то что-то не синхронизируете и получается :



довольно типичная картина, которую пользователи видят периодически. CSS не прогрузился

это уже даже не первый год одни и те-же грабли

Такая ж фигня... Я уж было посчитал что  меня так на основной работе "отслеживают" и в связи с записью видео с экрана - прогрузка страниц тормозит... :-)
 
Roman Shiredchenko:
Такая ж фигня... Я уж было посчитал что  меня так на основной работе "отслеживают" и в связи с записью видео с экрана - прогрузка страниц тормозит... :-)

Вы в ЦРУ трудитесь? :)

 
Vitaliy Maznev:

Вы в ЦРУ трудитесь? :)

Я уже не знаю... :-), вроде тут свой царь РФ - все контролит везде...

тут за политику - банят!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! на века!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 
Roman Shiredchenko:

Я уже не знаю... :-), вроде тут свой царь РФ - все контролит везде...

тут за политику - банят!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! на века!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Банят только за неправильную политику. Где-где, а в РФ это понимаешь лучше всего. :)

 

у вас что, мания величия ? что за вами блюдёт ЦРУ которую ведёт ГРУ и сообщают в ФСБ...

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