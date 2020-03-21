Что с сайтом? - страница 2
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Было бы здорово еще поменять кнопочки местами. А то кнопка "форум" спряталась с нововведением (монитор простой, у других такого может и нет) :(
А это нормально что теперь иконка с лого и кнопкой покупки/аренды продукта справа стала отображаться ? такое замечаю на хром.
В опере все нормально.
А это нормально что теперь иконка с лого и кнопкой покупки/аренды продукта справа стала отображаться ? такое замечаю на хром.
В опере все нормально.
Да, теперь справа (уже дня три наверное).
Да, теперь справа (уже дня три наверное).
так а почему в разных браузерах по разному?
Это баг, или изменения?
так а почему в разных браузерах по разному?
Это баг, или изменения?
Это старый кеш.
так а почему в разных браузерах по разному?
Это баг, или изменения?
Это баг, потому что у меня на одном и том же браузере, и даже на одной и той же странице продукта показывает через раз то так, то сяк. Например, зашел на страницу, блок был справа. Запостил коммент, страница перезагрузилась с новым комментом, а блок уже слева.
Это баг, потому что у меня на одном и том же браузере, и даже на одной и той же странице продукта показывает через раз то так, то сяк. Например, зашел на страницу, блок был справа. Запостил коммент, страница перезагрузилась с новым комментом, а блок уже слева.
Хм. Я такое поведение не замечал ...
Это баг, потому что у меня на одном и том же браузере, и даже на одной и той же странице продукта показывает через раз то так, то сяк. Например, зашел на страницу, блок был справа. Запостил коммент, страница перезагрузилась с новым комментом, а блок уже слева.
Подтверждаю...
Тут вот вылезла проблемка, в настройках поставил уведомление об ответах на мои комментарии на форуме, а уведомление не приходит? Это не работает что-ли?