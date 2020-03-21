Что с сайтом? - страница 2

Новый комментарий
 

Было бы здорово еще поменять кнопочки местами. А то кнопка "форум" спряталась с нововведением (монитор простой, у других такого может и нет) :(


[Удален]  

А это нормально что теперь иконка с лого и кнопкой покупки/аренды продукта справа стала отображаться ? такое замечаю на хром.

В опере все нормально. 


 
Sergey Branin:

А это нормально что теперь иконка с лого и кнопкой покупки/аренды продукта справа стала отображаться ? такое замечаю на хром.

В опере все нормально. 


Да, теперь справа (уже дня три наверное).

[Удален]  
Vladimir Karputov:

Да, теперь справа (уже дня три наверное).

так а почему в разных браузерах по разному?

Это баг, или изменения?

 
Sergey Branin:

так а почему в разных браузерах по разному?

Это баг, или изменения?

Это старый кеш.

 
Sergey Branin:

так а почему в разных браузерах по разному?

Это баг, или изменения?

Это баг, потому что у меня на одном и том же браузере, и даже на одной и той же странице продукта показывает через раз то так, то сяк. Например, зашел на страницу, блок был справа. Запостил коммент, страница перезагрузилась с новым комментом, а блок уже слева.

 
Stanislav Korotky:

Это баг, потому что у меня на одном и том же браузере, и даже на одной и той же странице продукта показывает через раз то так, то сяк. Например, зашел на страницу, блок был справа. Запостил коммент, страница перезагрузилась с новым комментом, а блок уже слева.

Хм. Я такое поведение не замечал ...

 
Stanislav Korotky:

Это баг, потому что у меня на одном и том же браузере, и даже на одной и той же странице продукта показывает через раз то так, то сяк. Например, зашел на страницу, блок был справа. Запостил коммент, страница перезагрузилась с новым комментом, а блок уже слева.

Подтверждаю...

 
Опять не прогружает стили сайта,\ в чем проблема может быть ?
 

Тут вот вылезла проблемка, в настройках поставил уведомление об ответах на мои комментарии  на форуме, а уведомление не приходит? Это не работает что-ли?


12
Новый комментарий