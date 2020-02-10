Перестал работать транслятор в Telegram канал 05.02.2020 года
Доброго всем дня!
У меня почему-то вчера неожиданно перестал работать транслятор в телеграмм канал, в чем может быть дело, до вчера все работало, mt4 стоит на сервере, который находится в Нидерландах.
От Telegram пришел ответ: Обратите внимание, что Bot API принимает только входящие соединения TLS 1.2. Пожалуйста, обновите вашего бота, если он использовал устаревший протокол TLS 1.0 или TLS 1.1.
Мне пояснили что нужно внести изменения в программе, которая реализует бота. В моем случае это транслятор с МТ4, это советник MQL4
Кто может помочь?
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или выкладывайте код, и кто-нибудь подправит если захочет.
Тут много помощников:
Один из этих помощников писал код, а потом куда-то исчез)
Пожалуйста код:
Публикуйте пожалуйста код правильно:
Знакомый программист написал, что проблема в библиотеке dll, кто знает где её взять обновленную?
Я так понял, что вы подписаны на сигнал. Данные с этого сигнала идут в телегу?)И вообще, за хорошую работу нужно платить, вам выше уже сказали об этом.
мне кажется, что самый лучший способ выяснит причины, это обратится непосредственно к автору продукта.
Ведь только он сможет ответить на вопросы по своему продукту.
мне кажется, что самый лучший способ выяснит причины, это обратится непосредственно к автору продукта.
Ведь только он сможет ответить на вопросы по своему продукту.
Вы правы, но автор исчез с этого сайта и удалил все контакты
Вы правы, но автор исчез с этого сайта и удалил все контакты
Удивительные вещи.. ;)
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Доброго всем дня!
У меня почему-то вчера неожиданно перестал работать транслятор в телеграмм канал, в чем может быть дело, до вчера все работало, mt4 стоит на сервере, который находится в Нидерландах.
От Telegram пришел ответ: Обратите внимание, что Bot API принимает только входящие соединения TLS 1.2. Пожалуйста, обновите вашего бота, если он использовал устаревший протокол TLS 1.0 или TLS 1.1.
Мне пояснили что нужно внести изменения в программе, которая реализует бота. В моем случае это транслятор с МТ4, это советник MQL4
Кто может помочь?