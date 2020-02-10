Перестал работать транслятор в Telegram канал 05.02.2020 года

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Доброго всем дня!

У меня почему-то вчера неожиданно перестал работать транслятор в телеграмм канал, в чем может быть дело, до вчера все работало, mt4 стоит на сервере, который находится в Нидерландах.

От Telegram пришел ответ:  Обратите внимание, что Bot API принимает только входящие соединения TLS 1.2.  Пожалуйста, обновите вашего бота, если он использовал устаревший протокол TLS 1.0 или TLS 1.1.

Мне пояснили что нужно внести изменения в программе, которая реализует бота. В моем случае это транслятор с МТ4, это советник MQL4 

Кто может помочь?


 
Galina Finogeeva:

Доброго всем дня!

У меня почему-то вчера неожиданно перестал работать транслятор в телеграмм канал, в чем может быть дело, до вчера все работало, mt4 стоит на сервере, который находится в Нидерландах.

От Telegram пришел ответ:  Обратите внимание, что Bot API принимает только входящие соединения TLS 1.2.  Пожалуйста, обновите вашего бота, если он использовал устаревший протокол TLS 1.0 или TLS 1.1.

Мне пояснили что нужно внести изменения в программе, которая реализует бота. В моем случае это транслятор с МТ4, это советник MQL4 

Кто может помочь?


Тут много помощников:
Торговые приложения для MetaTrader 5 на заказ
Торговые приложения для MetaTrader 5 на заказ
  • www.mql5.com
1)Надо написать индикатор или скрипт для МТ5(неттинговая торговля), которая преобразует обычный график в секундный график, отображаемый в свечах. 2)Что бы график можно настроить по секундам от 1 до 60 секунд. 3)Необходимо что бы на график можно было наложить индикаторы и торгового робота Куплю готового советника для торговли на Forex на...
 
Galina Finogeeva:

...

или выкладывайте код, и кто-нибудь подправит если захочет.

 
Artyom Trishkin:
Тут много помощников:

Один из этих помощников писал код, а потом куда-то исчез)

 
Galina Finogeeva:

Пожалуйста код:

Публикуйте пожалуйста код правильно:


 
Знакомый программист написал, что проблема в библиотеке dll, кто знает где её взять обновленную?
[Удален]  
Galina Finogeeva:
Знакомый программист написал, что проблема в библиотеке dll, кто знает где её взять обновленную?

Я так понял, что вы подписаны на сигнал. Данные с этого сигнала идут в телегу?)

И вообще, за хорошую работу нужно платить, вам выше уже сказали об этом.
 
Нет ни какие сигналы я не подписаны, у меня с моего сервера поступают сигналы мне в телеграмм канал  в виде текста и скрина и я со смартфона захожу, уже больше 2 лет так торгую
 

мне кажется, что самый лучший способ выяснит причины, это обратится непосредственно к автору продукта. 

Ведь только он сможет ответить на вопросы по своему продукту. 

 
Vladislav Andruschenko:

мне кажется, что самый лучший способ выяснит причины, это обратится непосредственно к автору продукта. 

Ведь только он сможет ответить на вопросы по своему продукту. 

Вы правы, но автор исчез с этого сайта и удалил все контакты

[Удален]  
Galina Finogeeva:

Вы правы, но автор исчез с этого сайта и удалил все контакты

Удивительные вещи.. ;)

Ну тогда закажите разработку. И не светите тут коды)

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