Индикатор тренда,канала
Подскажите трендовый индикатор,который не перерисовывается,показывает линии тренда.Нужен для советника
Подскажите трендовый индикатор,который не перерисовывается,показывает линии тренда.Нужен для советника
BB
Отличный сливатор.
Отличный сливатор.
Как вы из индикатора ВВ умудрились сделать сливатор? В индикаторах же даже торг.операции не разрешены ))
Как вы из индикатора ВВ умудрились сделать сливатор? В индикаторах же даже торг.операции не разрешены ))
Bollinger Bands (канал среднеквадратического отклонения от простой МА) - период 200
Канал среднеквадратического отклонения от скользящей средней линейной регрессии - период 200
Канал среднеквадратического отклонения от скользящей средней параболической регрессии - период 500
Канал среднеквадратического отклонения от скользящей средней полинома 3 степени - период 600
Канал среднеквадратического отклонения от скользящей средней полинома 5 степени - период 900
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