Индикатор тренда,канала

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Подскажите трендовый индикатор,который не перерисовывается,показывает линии тренда.Нужен для советника
[Удален]  
ramiroz94:
Подскажите трендовый индикатор,который не перерисовывается,показывает линии тренда.Нужен для советника
BB
 
ramiroz94:
Подскажите трендовый индикатор,который не перерисовывается,показывает линии тренда.Нужен для советника
Все трендовые индикаторы показывают тренд, если нужен который сам рисует линии каналов (горизонтальные, наклонные) - это уже другой вопрос
 
Vladimir Baskakov:
BB


Отличный сливатор.

 
Evgeniy Chumakov:


Отличный сливатор.

Как вы из индикатора ВВ умудрились сделать сливатор? В индикаторах же даже торг.операции не разрешены ))

 
Aleksey Mavrin:

Как вы из индикатора ВВ умудрились сделать сливатор? В индикаторах же даже торг.операции не разрешены ))

вот именно ;)
 

Bollinger Bands (канал среднеквадратического отклонения от простой МА)  - период 200

Канал среднеквадратического отклонения от скользящей средней линейной регрессии - период 200

Канал среднеквадратического отклонения от скользящей средней параболической регрессии - период 500


Канал среднеквадратического отклонения от скользящей средней полинома 3 степени - период 600

Канал среднеквадратического отклонения от скользящей средней полинома 5 степени - период 900


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