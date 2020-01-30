Помогите решить языковую проблему в МТ4

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При включении русского языка на панели управления МТ получается вот такая .....


Как это можно поправить? У меня установлен W7.

Буду очень благодарен.

 
Anatoliy Koscheev:

При включении русского языка на панели управления МТ получается вот такая .....


Как это можно поправить? У меня установлен W7.

Буду очень благодарен.

Посмотрите в панели управления Windows "язык и региональные стандарты" что там у вас стоит.

 

посмотрел


 
Anatoliy Koscheev:

посмотрел


Вкладка "Дополнительно", текущий язык для программ, не поддерживающих Юникод. Там установить "Русский".

 
Все получилось! Огромное спасибо!
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