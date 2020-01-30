Помогите решить языковую проблему в МТ4
Anatoliy Koscheev:
При включении русского языка на панели управления МТ получается вот такая .....
Как это можно поправить? У меня установлен W7.
Буду очень благодарен.
Посмотрите в панели управления Windows "язык и региональные стандарты" что там у вас стоит.
посмотрел
Anatoliy Koscheev:
посмотрел
Вкладка "Дополнительно", текущий язык для программ, не поддерживающих Юникод. Там установить "Русский".
Все получилось! Огромное спасибо!
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При включении русского языка на панели управления МТ получается вот такая .....
Как это можно поправить? У меня установлен W7.
Буду очень благодарен.