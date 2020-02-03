Российские нефтяные и газовые компании станут самыми доходными в мире - страница 2

Новый комментарий
 
https://olegmakarenko.ru/1770213.html
Почему мои прогнозы сбываются
Почему мои прогнозы сбываются
  • 2020.01.22
  • olegmakarenko.ru
Вчера продал свои акции «Газпром нефти» по 463. Как вы помните, покупал я их два года назад, в январе 2018 года, примерно по 250 рублей. Итого я получил 85% за два года, к которым надо приплюсовать дивиденды, которые «Газпром нефть» несколько раз платила за этот период, и из которых надо вычесть НДФЛ, налог на доход. Разумеется, мне просто...
 
Наверное прочитавшие статью и прочие верующие в бога-Трампа радуются коронавирусу и спешат подбирать акции со скидкой. 
 

Углеводороды уже не в тренде )))

solar

 
Говорят, что с 3 февраля на срочном рынке мосбиржи будут фьючерсами на природный газ торговать https://www.moex.com/n26759/?nt=106
Московская Биржа - Пресс-центр
Московская Биржа - Пресс-центр
  • www.moex.com
Влияем на развитие, создаем будущее. Миссия Группы — способствовать экономическому росту и реструктуризации российской экономики путем расширения возможностей по привлечению капитала для компаний и создания удобной, надежной и прозрачной инвестиционной среды для российских и иностранных инвесторов.
 

в России нет экономики

"Экономика должна быть экономной" - Л.И.Брежнев

сравните стоимость акции и дивиденты не к рублю а к доллару (по тем курсам: 1997 доллар 6 руб, 2013-4 доллар 28 руб и 2020 доллар 63)

12
Новый комментарий