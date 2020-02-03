Российские нефтяные и газовые компании станут самыми доходными в мире - страница 2
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Углеводороды уже не в тренде )))
в России нет экономики
"Экономика должна быть экономной" - Л.И.Брежнев
сравните стоимость акции и дивиденты не к рублю а к доллару (по тем курсам: 1997 доллар 6 руб, 2013-4 доллар 28 руб и 2020 доллар 63)