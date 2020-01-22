не получается измерить пункты с помощью колесика на мышке
написано в инструкции - чтобы измерить количество пунктов (points) с помощью колесика мышки надо нажать в пункте А и протянуть до пункта Б. появится количество пунктов....
раньше делал и выходило. а вот сейчас что то не выходит. выскакивает только перекрестие
Нажать среднюю кнопку мышки -> появится перекрестие
Нажать левую кнопку мышки и потянуть мышку не отпуская левой клавиши -> появятся пункты
Нажать среднюю кнопку мышки -> появится перекрестие
Нажать левую кнопку мышки и потянуть мышку не отпуская левой клавиши -> появятся пункты
прекрасно!!!!! очень и очень благолдарен....возможно ли получать вот такие точечные уроки за приемлемую плату....
например:
выставляю trailing нужно отсчитать 15 ...20 poins (пунктов).
беру4 мышку нажима колесо и леву кнопку смотрю на цифры и выставляю....?
прекрасно!!!!! очень и очень благолдарен....возможно ли получать вот такие точечные уроки за приемлемую плату....
например:
выставляю trailing нужно отсчитать 15 ...20 poins (пунктов).
беру4 мышку нажима колесо и леву кнопку смотрю на цифры и выставляю....?
прекрасно!!!!! очень и очень благолдарен....возможно ли получать вот такие точечные уроки за приемлемую плату....
например:
выставляю trailing нужно отсчитать 15 ...20 poins (пунктов).
беру4 мышку нажима колесо и леву кнопку смотрю на цифры и выставляю....?
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написано в инструкции - чтобы измерить количество пунктов (points) с помощью колесика мышки надо нажать в пункте А и протянуть до пункта Б. появится количество пунктов....
раньше делал и выходило. а вот сейчас что то не выходит. выскакивает только перекрестие