почему в паре USDRUB нередко бывают перерывы торговли - страница 2
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бродячий цитатник.. тут же гуглит и тут же спорит.. ну гугли, гугли.. :D что за тупорогий
Прости, я забыл что в дискуссиях с тобой надо просто все выдумывать и нести такую же чушь, как и ты.....
Главное, запомни, что рубли не котируется на Форекс, так как не является свободно конвертируемой валютой.
Прости, я забыл что в дискуссиях с тобой надо просто все выдумывать и нести такую же чушь, как и ты.....
Главное, запомни, что рубли не котируется на Форекс, так как не является свободно конвертируемой валютой.
иди банкам расскажи это? мне уже рассказал
... рубли не котируется на Форекс, так как не является свободно конвертируемой валютой.
Не верь глазам своим.
Котируется и торгуется даже тайский бат.
на Форекс вообще котируются не валюты, а (производные) валютные инструменты - пары. Покупка/продажа инструмента не влечёт за собой непосредственной валютной операции
Форекс это большой мировой обменный пункт. На нем можно поменять любые валюты. Можно напрямую, можно цепочкой через банки.
Котировки на российский рубль выводятся только во время работы росбирж.
Котировки на российский рубль выводятся только во время работы росбирж.
на прогулку?
Не верь глазам своим.
Котируется и торгуется даже тайский бат.
А еще ДЦ рассказывают, что выводят Вашу ставку в 10 долларов на межбанк.
И что?
Свободно конвертируемых валют всего в мире 18.
Все остальные котировки, такие как рубль, берутся с национальных валютных бирж.
А еще ДЦ рассказывают, что выводят Вашу ставку в 10 долларов на межбанк.
И что?
даже круче того: за них можно купить немного индекса :-)
даже круче того: за них можно купить немного индекса :-)
А также акциЕВ гугла и амазона...